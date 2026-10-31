¡México, presente! Ariadna Chávez y Daniel Saborío portan la bandera nacional en la inauguración de Dakar 2026

La judoca y el nadador encabezaron la representación mexicana durante la ceremonia inaugural de los primeros Juegos Olímpicos celebrados en África

México, en la inauguración de Dakar 2026. | @COM_Mexico

La delegación mexicana tuvo su primera aparición en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este sábado 31 de octubre, la judoca Ariadna Yarey Chávez Medina y el nadador Daniel Saborío Grillo encabezaron el desfile de México en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, Senegal, durante una ceremonia que marcó el inicio de una edición histórica para el movimiento olímpico.

Con la bandera tricolor como protagonista, los dos deportistas mexicanos aparecieron en el desfile de las delegaciones internacionales. Durante su recorrido, ambos se mostraron sonrientes, bailando y disfrutando del momento mientras representaban a México ante los asistentes a la ceremonia. La participación nacional se produjo en una secuencia de presentación de países que avanzó de manera continua por el escenario principal.

México apareció identificado con el número 125 en el orden del desfile, después de la presentación de otras delegaciones internacionales. Los representantes nacionales compartieron este momento con atletas de distintos continentes, mientras la ceremonia daba paso a los países participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La bandera mexicana pudo observarse entre las de otras naciones antes de que Ariadna Chávez y Daniel Saborío ocuparan el centro de la transmisión.

¿Quiénes fueron los abanderados de México en la inauguración de Dakar 2026?

Ariadna Chávez, representante del judo, fue una de las dos encargadas de portar la bandera mexicana en la inauguración. La deportista originaria de Quintana Roo llega a los Juegos Olímpicos de la Juventud después de participar en competencias nacionales e internacionales de su disciplina. Entre sus antecedentes destacan sus resultados en las Copas Panamericanas de las categorías Cadete y Junior, además de su participación en el Campeonato Mundial Cadete.

Daniel Saborío, especialista en natación, completó la pareja de abanderados mexicanos. El atleta de Nuevo León cuenta con experiencia internacional en competencias juveniles y participará en las pruebas de 200, 400 y 800 metros estilo libre. Ambos fueron designados por el Comité Olímpico Mexicano para encabezar la representación nacional durante el desfile inaugural de Dakar 2026.

Una inauguración histórica para los Juegos Olímpicos de la Juventud

La ceremonia inaugural reunió a delegaciones de todo el mundo en Senegal, país que se convirtió en el primero del continente africano en organizar una competencia olímpica. El desfile comenzó con la representación de Grecia y continuó con el equipo olímpico de refugiados, integrado por seis deportistas, antes de dar paso al resto de las naciones participantes.

Durante la presentación también desfilaron países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. La ceremonia permitió observar a deportistas juveniles de diferentes disciplinas compartiendo un mismo escenario antes del comienzo de sus respectivas competencias.

La delegación mexicana está conformada por 62 atletas que participarán en 19 disciplinas deportivas, entre ellas atletismo, natación, judo, boxeo, taekwondo, tiro con arco, gimnasia artística, voleibol de playa y lucha en playa. La representación nacional buscará competir por las medallas en las distintas pruebas programadas durante las dos semanas de actividad.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre, con competencias distribuidas entre Dakar, Diamniadio y Saly. La ceremonia inaugural marcó el comienzo oficial de una edición que reunirá a aproximadamente 2,700 atletas juveniles, con 153 pruebas de medalla en 25 deportes. Para México, el desfile encabezado por Ariadna Chávez y Daniel Saborío representó el inicio simbólico de su participación en la primera justa olímpica organizada en territorio africano.