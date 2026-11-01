Medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al momento

Sigue la acumulación de metales de parte de cada delegación en la justa olímpica juvenil realizada en África

Medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. | Claro Sports.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 comenzaron su actividad en Senegal, donde atletas de distintas partes del mundo competirán por las medallas de oro, plata y bronce. Esta edición representa la primera ocasión en la que el continente africano recibe una competición olímpica y se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Durante las dos semanas de competencias, las delegaciones buscarán sumar preseas en los 25 deportes que integran el programa oficial, con pruebas individuales, por equipos y mixtas. Cada resultado modificará el medallero general, que permitirá conocer el desempeño de los países participantes y las posiciones que ocuparán conforme avance el calendario.

México forma parte de esta edición con una delegación de 62 deportistas, quienes buscarán subir al podio en distintas disciplinas. El seguimiento al medallero será uno de los principales puntos de atención para los aficionados mexicanos, que podrán consultar las medallas obtenidas por cada representación y conocer qué países encabezan la clasificación de Dakar 2026.

¿Cómo va el medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 hoy? Actualización al momento

Luego del inicio de las competencias, la delegación ecuatoriana fue la primera en colgarse una medalla de oro en la justa olímpica juvenil.

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 Argentina 1 0 0 1 1 Ecuador 1 0 0 1 1 Nueva Zelanda 1 0 0 1 4 Grecia 0 1 1 2 5 Irán 0 1 0 1 5 Sudáfrica 0 1 0 1 7 Bélgica 0 0 1 1 7 Israel 0 0 1 1 — México 0 0 0 0

¿Quién transmite en vivo los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 y dónde ver por TV?

Claro Sports y Claro Sports Premium son las opciones para seguir los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en México. La cobertura comenzó el sábado 31 de octubre, con la Ceremonia de Inauguración desde las 12:30 horas, tiempo del centro de México, y continuará durante las dos semanas de actividad con transmisiones de competencias, pruebas por medalla y seguimiento a los representantes mexicanos.

Claro Sports Premium ofrecerá transmisiones sin interrupciones publicitarias, con disponibilidad en México y otros 16 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿Cuántos países participan en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Dakar 2026 contempla la participación de representantes de los 206 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), además del Equipo Olímpico de Refugiados Juvenil. Esto representa un total de 207 delegaciones deportivas, aunque no equivale a 207 países, debido a que los atletas refugiados participan sin representar a una nación.

La edición reunirá aproximadamente a 2,700 deportistas en 25 disciplinas, con un programa que contempla la igualdad de participación entre mujeres y hombres. Las competencias se desarrollarán en ocho instalaciones distribuidas entre Dakar, Diamniadio y Saly, las tres zonas que recibirán las actividades deportivas de esta edición.

¿Cuántos atletas mexicanos compiten en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

México participa en Dakar 2026 con 62 atletas, de los cuales 41 son mujeres y 21 hombres, de acuerdo con la información del Comité Olímpico Mexicano (COM). La delegación nacional tendrá representantes en 19 de los 25 deportes del calendario, entre ellos atletismo, natación, boxeo, gimnasia artística, taekwondo, judo, béisbol 5, balonmano de playa y voleibol de playa.

Ariadna Chávez, representante de judo, y Daniel Saborío, de natación, fueron designados abanderados de México. A su vez, entre las disciplinas con mayor presencia nacional destacan el balonmano de playa, con 10 integrantes; atletismo y béisbol 5, con ocho cada uno; y gimnasia artística, con seis. Los representantes mexicanos buscarán sumar medallas para el país en su cuarta participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano.