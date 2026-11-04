¡Fernanda García conquista el bronce! México suma su tercera medalla en Dakar 2026

La nadadora mexicana terminó tercera en los 50 metros mariposa con 27.49 segundos y consiguió la segunda presea nacional en natación

México en el podio de los 50m mariposa femenil | Claro Sports

¡México vuelve al podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026! La nadadora Fernanda Victoria García conquistó la medalla de bronce en la final de los 50 metros mariposa femeniles, después de registrar un tiempo de 27.49 segundos este miércoles 4 de noviembre. La mexicana terminó en el tercer puesto de una prueba que se definió por centésimas de segundo y consiguió la tercera medalla para la delegación nacional en la justa juvenil, así como la segunda en las competencias de natación.

García Caldera compitió desde el carril tres y terminó a solo 21 centésimas del primer lugar, que quedó en manos de la rusa Serafima Fokina, quien conquistó la medalla de oro con un registro de 27.28 segundos. La plata fue para la croata Ana Bobanović, que detuvo el cronómetro en 27.33 segundos, apenas cinco centésimas por detrás de la campeona. La mexicana quedó a 16 centésimas del segundo puesto, en una final en la que las tres medallistas completaron el recorrido en menos de 27.50 segundos.

¡Victoria, qué manera de hacernos vibrar! 🥉 Con una actuación increíble en los 50 m mariposa y un tiempo de 27.49 segundos, nuestra nadadora conquistó el bronce y nos regaló la tercera medalla para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud. #Dakar2026 #MéxicoEnDakar https://t.co/cp2VPKD7Wp — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 4, 2026

Croacia conquista el oro en los 50 metros libres femeniles

La jornada también tuvo como protagonista a Ana Bobanović, quien conquistó la medalla de oro en los 50 metros estilo libre femeniles después de registrar un tiempo de 25.45 segundos. La croata sumó su segunda medalla del día, después de conseguir la plata en los 50 metros mariposa, donde compartió el podio con la mexicana Fernanda García. En esta ocasión, Bobanović superó a la neozelandesa Alyssa Lawson, quien terminó segunda con 25.74 segundos, y a la bielorrusa Palina Bialiauskaya, tercera con 25.97.

Zdenek Prochazka conquista el oro en los 50 metros libres varoniles

El checo Zdenek Prochazka conquistó la medalla de oro en los 50 metros estilo libre varoniles de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de detener el cronómetro en 22.54 segundos. El nadador de Chequia se impuso por 45 centésimas al representante de Trinidad y Tobago, Jaden Mills, quien obtuvo la plata con 22.99 segundos, mientras que el chipriota Andrew Marcus Laghoutis consiguió el bronce con 23.04, apenas cinco centésimas por detrás del segundo lugar.

Japón domina las finales de 200 metros combinados

La japonesa Mana Ishikawa conquistó el oro en los 200 metros combinados femeniles con un tiempo de 2:13.06, después de mantenerse en el primer puesto durante los diferentes tramos de la competencia. Ishikawa completó los primeros 50 metros en 29.00 segundos, pasó por los 100 en 1:03.78 y alcanzó los 150 en 1:41.72, antes de asegurar la victoria. La china Chang Mohan obtuvo la plata con 2:13.90, a 84 centésimas de la ganadora, mientras que la eslovaca Stela Megelova terminó tercera con 2:16.38. La israelí Ofir Simcha ocupó el cuarto puesto con 2:23.16.

Japón consiguió su segunda medalla de oro de la jornada con Iori Miyazaki, ganador de los 200 metros combinados varoniles, después de detener el cronómetro en 2:00.71. El representante neozelandés Ariel Muchirahondo se quedó con la plata al registrar 2:01.66, mientras que el turco Kirhan Yilmaz obtuvo el bronce con 2:02.91. La carrera tuvo un cambio de posiciones en los últimos 50 metros, pues Muchirahondo encabezaba la clasificación al completar los 150 metros en 1:31.41, con una ventaja de 29 centésimas sobre Miyazaki. Sin embargo, el japonés remontó en el cierre y terminó con una diferencia de 95 centésimas sobre su rival.

Egipto conquista el oro en los 50 metros mariposa varoniles

El egipcio Zain Ali se proclamó campeón de los 50 metros mariposa varoniles con un tiempo de 24.06 segundos, tras superar por 48 centésimas al serbio Aleksej Kalanj, quien consiguió la medalla de plata con 24.54. El bronce fue para el chipriota Andrew Marcus Laghoutis, que registró 24.57 segundos y terminó a solo tres centésimas del segundo puesto.

La medalla de Fernanda García fue el principal resultado para México en esta sesión de natación de Dakar 2026, que también dejó títulos para Rusia, Croacia, Egipto y dos representantes de Japón. La mexicana consiguió un lugar en el podio en una final decidida por centésimas y contribuyó al medallero nacional en los primeros días de competencia. Con tres preseas para la delegación mexicana y dos provenientes de la piscina, México continúa su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebran por primera vez en territorio africano.