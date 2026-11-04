Valverde se viste de héroe en la Champions y el Real Madrid remonta al AEK para romper una maldición histórica

El conjunto merengue dejó atrás una mala racha ante el AEK Atenas, equipo al que nunca había derrotado como visitante en competiciones europeas

El Real Madrid mantiene el invicto en la Champions | Reuters

¡Noches mágicas en la Champions League! El Real Madrid consiguió una remontada en los últimos minutos para vencer 3-2 al AEK Atenas, este miércoles 4 de noviembre, en la jornada 4 de la fase de liga. El conjunto dirigido por José Mourinho estuvo dos veces abajo en el marcador, pero logró quedarse con los tres puntos gracias a un golazo de Federico Valverde, mientras que Mbappé extendió a seis partidos consecutivos su racha goleadora en la competición, mientras que los madridistas mantuvieron su invicto en la presente edición del torneo.

El AEK Atenas tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró oportunidades para superar a Thibaut Courtois. Al minuto 4, el guardameta belga realizó su primera intervención ante un remate de Mijat Gacinovic dentro del área. Cinco minutos después, Luka Jovic también intentó sorprender al arquero madridista, aunque su remate terminó en las manos del portero. La presión de los locales continuó y obligó al Real Madrid a replegarse para evitar que el marcador se abriera durante los primeros diez minutos.

La insistencia del conjunto griego tuvo recompensa al minuto 12, cuando Aboubakary Koita marcó el 1-0 después de recibir una asistencia de Luka Jovic. El atacante encaró a Marc Cucurella, realizó una bicicleta para superar al defensor y acomodó el balón hacia su pierna izquierda antes de sacar un disparo que dejó sin posibilidades a Courtois. La anotación complicó el panorama para los españoles, que estuvieron cerca de recibir el segundo al minuto 17, cuando el arquero belga volvió a intervenir para detener un remate de Jovic.

El Real Madrid comenzó a reaccionar después de los primeros 20 minutos. Kylian Mbappé tuvo una oportunidad al 20′, pero envió su disparo por encima del arco, mientras que Vinicius Junior encontró espacios por la banda izquierda, aunque sus intentos fueron controlados por el guardameta del AEK. Fue al minuto 27 que los visitantes celebraron una anotación de Antonio Rüdiger tras un tiro de esquina; sin embargo, el gol fue anulado por fuera de lugar, decisión que quedó ratificada después de la revisión silenciosa del VAR.

La insistencia madridista encontró recompensa al minuto 32, cuando Jude Bellingham convirtió el 1-1 con una definición de tacón. El mediocampista inglés recibió un centro de Cucurella dentro del área y sorprendió al portero con un recurso que terminó en el fondo de la portería. La anotación llegó en su partido número 60 dentro de la Champions League y permitió al equipo español recuperar terreno.

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En los minutos posteriores, Cucurella intentó marcar con un disparo que terminó en las manos del arquero, mientras que Vinicius protagonizó otra acción invalidada por fuera de lugar al 41′. El silbatazo del descanso llegó con el empate 1-1, después de una primera mitad en la que Courtois evitó una desventaja mayor y Bellingham consiguió la igualdad.

El Real Madrid regresó al terreno de juego con la intención de completar la remontada ante el AEK Atenas, aunque se encontró con un conjunto griego que mantuvo su orden defensivo y aprovechó los espacios para generar peligro. Al minuto 52, Mijat Gacinovic desperdició una oportunidad de habilitar a Aboubakary Koita, quien se encontraba sin marca dentro del área. La respuesta española llegó al 55′, cuando Kylian Mbappé envió un centro raso que encontró a Cucurella, pero Lazaros Rota intervino sobre la línea para evitar el segundo tanto de los visitantes.

La presión del conjunto dirigido por José Mourinho aumentó con el paso de los minutos, especialmente a través de Mbappé, quien buscó el segundo gol con dos disparos desde fuera del área. Al 62′, el francés sacó un derechazo que pasó cerca del ángulo, mientras que tres minutos después volvió a intentarlo con un remate que terminó en las manos de Marco Brignoli. Al 68′, el técnico portugués movió sus piezas con los ingresos de Endrick y Federico Valverde, en sustitución de Diomande y Bernardo Silva. Los cambios buscaban darle mayor presencia ofensiva al equipo español.

Sin embargo, el AEK Atenas volvió a tomar la ventaja al minuto 74 con un contragolpe que sorprendió a la defensa del Real Madrid. Aboubakary Koita encontró espacio por la banda y envió un centro raso hacia el área, donde apareció Stavros Pilios para conectar un disparo que pasó entre las piernas de Thibaut Courtois y terminó en el fondo de la portería. El 2-1 provocó la celebración de los aficionados locales, que veían cerca la posibilidad de conseguir un triunfo ante el conjunto español. La anotación volvió a colocar a los madridistas contra las cuerdas, después de los esfuerzos por darle vuelta al marcador.

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Mbappé extiende su racha goeladora

La respuesta del Real Madrid no tardó en llegar. Al minuto 77, Kylian Mbappé marcó el 2-2 y extendió su racha goleadora a seis partidos consecutivos en la Champions League. Denzel Dumfries apareció a la espalda de la defensa del AEK y mandó un centro raso que el delantero francés conectó sin marca frente al arco para restablecer la igualdad. El equipo español mantuvo la presión y estuvo cerca de completar la remontada al 86′, cuando el francés sacó un disparo que Brignoli alcanzó a desviar ligeramente antes de que el balón se estrellara en el travesaño, una acción que dejó al Madrid a centímetros del tercer gol.

Cuando el empate parecía imponerse en Atenas, Federico Valverde apareció al minuto 90+1 para marcar un gol que cambió el rumbo del encuentro. El mediocampista uruguayo encontró espacio fuera del área y sacó un disparo que terminó en el ángulo de la portería defendida por Brignoli, quien no pudo evitar la anotación. El golazo de Valverde puso el 3-2 a favor del Real Madrid, después de un partido en el que los españoles estuvieron dos veces por debajo en el marcador.

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El triunfo también tuvo un significado histórico para el Real Madrid, que consiguió su primera victoria como visitante ante el AEK Atenas en competiciones europeas, después de tres enfrentamientos oficiales en territorio griego. El antecedente más lejano se remontaba al 18 de septiembre de 1985, cuando los españoles cayeron 1-0 en la Copa de la UEFA, mientras que en la Champions League 2002-03 rescataron un empate 3-3 tras estar abajo 3-1. Con el golazo de Federico Valverde al minuto 90+1, el conjunto merengue rompió una racha de más de 41 años sin poder derrotar al AEK en Grecia, además de mantener su invicto en la fase de liga de la Champions League 2026-27.