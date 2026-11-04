AEK Atenas vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 4 de noviembre

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AEK Atenas vs Real Madrid EN VIVO

El Real Madrid visita este miércoles el Allwyn Arena para enfrentarse al AEK de Atenas, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la primera fase de la Champions League. El conjunto español llega con paso perfecto en el torneo y buscará sumar su cuarta victoria para mantenerse entre los equipos protagonistas de la competición.

El equipo dirigido por José Mourinho atraviesa una racha de seis triunfos consecutivos entre Liga y Champions, con 18 goles anotados en ese periodo. En Europa ha superado al Inter de Milan (2-1), al Leipzig (4-1) y a la Roma (3-4), resultados que lo colocan en una posición favorable antes de visitar Grecia.

Por su parte, el AEK de Atenas necesita sumar para mejorar su panorama europeo. El equipo de Marko Nikolic registra una victoria y dos derrotas en la Champions, y llega después de caer 2-0 ante el Panathinaikos en la Superliga griega. Su principal referente ofensivo es Barnabás Varga, quien acumula nueve goles en la temporada, dos de ellos en el torneo continental.

El historial entre ambos clubes también añade un antecedente a este encuentro. Sus últimos enfrentamientos oficiales se remontan a la fase de grupos de la Champions League 2002/03, cuando empataron 3-3 en Atenas y 2-2 en el Santiago Bernabéu. Más de dos décadas después, Real Madrid y AEK vuelven a encontrarse en el escenario europeo, ahora con objetivos distintos en esta primera fase. Sigue en Claro Sports para todos los detalles.