AEK Atenas vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 4 de noviembre
El cuadro merengue busca mantener su invicto en la Champions y pelear por el liderato. Sigue en directo el duelo desde Grecia
Mbappé y su drama con Grecia en el Balón de Oro
El delantero del Real Madrid suma siete tantos en sus últimos cinco partidos y acumula cinco encuentros consecutivos marcando en Champions League, por lo que está a uno de igualar su mejor racha en la competición. Además, ya sabe lo que es brillar en la capital griega: en su visita anterior, ante Olympiacos, firmó un triplete en la victoria madridista por 3-4.
Pero su regreso a Grecia también está marcado por la controversia del Balón de Oro. Mbappé terminó segundo, a 28 puntos de Harry Kane, y no recibió ningún voto del representante griego, Manos Starampoulos. El periodista colocó a Kvaratskhelia en primer lugar y sorprendió al incluir a William Pacho en la tercera posición y a Gabriel Jesús entre sus diez elegidos, mientras dejó fuera a Mbappé y Lamine Yamal. Una decisión que ha generado debate durante toda la semana en Grecia, justo antes de que el francés vuelva a escena en territorio heleno.
Vinicius será titular en la Champions
José Mourinho confirmó que el brasileño estará desde el inicio ante el AEK de Atenas este miércoles. El atacante no puede jugar en Liga debido a una sanción, pero tendrá la oportunidad de regresar a la actividad en el torneo continental.
El técnico también habló sobre la posibilidad de juntar a Vinicius, Kylian Mbappé y Yan Diomande en el ataque. Mourinho destacó la calidad y versatilidad de sus opciones ofensivas, entre ellas Brahim Díaz y Endrick, y señaló que contar con varios futbolistas capaces de jugar por distintas bandas representa una ventaja. Sin embargo, dejó claro que Vinícius es el jugador más adaptado para ocupar el costado izquierdo.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 del Champions League 2026?
Para seguir el partido en México se tendrá que seguir por FOX y Fox ONE, mientras que se puede seguir el minuto a minuto en Claro Sports con todos los detalles del partido. Les compartimos el resto de los horarios y transmisiones:
Centroamérica: 11:45 horas. | Disney+.
Estados Unidos: 12:45 horas ET, 09:45 horas PT. | ESPN y fuboTV.
Colombia: 12:45 horas. | Disney+ Premium.
Argentina: 14:45 horas. | Fox Sports Argentina y Disney+ Premium.
¿A qué hora juegan AEK Atenas vs Real Madrid hoy 4 de noviembre en Champions League 2026 ?
El partido entre el AEK y el Madrid dará inicio a las 11:45 horas, tiempo de la Ciudad de México en el Allwyn Arena de Grecia. El partido será importante para las aspiraciones del cuadro merengue que quiere estar entre los primeros de grupo, mientras que el cuadro griego necesita repuntar en el torneo y meterse entre los clasificados.
AEK Atenas vs Real Madrid EN VIVO
El Real Madrid visita este miércoles el Allwyn Arena para enfrentarse al AEK de Atenas, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la primera fase de la Champions League. El conjunto español llega con paso perfecto en el torneo y buscará sumar su cuarta victoria para mantenerse entre los equipos protagonistas de la competición.
El equipo dirigido por José Mourinho atraviesa una racha de seis triunfos consecutivos entre Liga y Champions, con 18 goles anotados en ese periodo. En Europa ha superado al Inter de Milan (2-1), al Leipzig (4-1) y a la Roma (3-4), resultados que lo colocan en una posición favorable antes de visitar Grecia.
Por su parte, el AEK de Atenas necesita sumar para mejorar su panorama europeo. El equipo de Marko Nikolic registra una victoria y dos derrotas en la Champions, y llega después de caer 2-0 ante el Panathinaikos en la Superliga griega. Su principal referente ofensivo es Barnabás Varga, quien acumula nueve goles en la temporada, dos de ellos en el torneo continental.
El historial entre ambos clubes también añade un antecedente a este encuentro. Sus últimos enfrentamientos oficiales se remontan a la fase de grupos de la Champions League 2002/03, cuando empataron 3-3 en Atenas y 2-2 en el Santiago Bernabéu. Más de dos décadas después, Real Madrid y AEK vuelven a encontrarse en el escenario europeo, ahora con objetivos distintos en esta primera fase. Sigue en Claro Sports para todos los detalles.