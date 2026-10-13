Arsenal vs Lille en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 13 de octubre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Arsenal y Lille por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

Arsenal vs Lille, minuto a minuto, Champions League | Claro Sports



¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Arsenal y Lille! Ambos equipos se enfrentan este martes 13 de octubre en el Emirates Stadium, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El conjunto inglés intentará mantener su inicio ganador, mientras que los franceses buscarán recuperarse de la derrota sufrida en su debut.

Arsenal llega al compromiso después de vencer 2-1 al Leeds United en la Premier League. El equipo dirigido por Mikel Arteta comenzó perdiendo por un gol de James Justin, pero consiguió remontar con tantos de Riccardo Calafiori y Bruno Guimarães. En la Champions League, los Gunners debutaron con una victoria 1-0 como visitantes frente al Napoli, gracias a una anotación de Martin Ødegaard en los últimos minutos.

Lille afronta su segundo partido europeo con la necesidad de sumar sus primeros puntos. El conjunto dirigido por Davide Ancelotti perdió ante el Betis en la jornada inaugural, pese a ponerse dos veces en ventaja. Sin embargo, llega con un resultado positivo en el campeonato francés: venció 1-0 al Le Havre en su último encuentro, con un gol de Dilane Bakwa, y se mantiene entre los primeros puestos de la Ligue 1.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Lille hoy martes 13 de octubre en Champions League 2026 ?

Este encuentro de la segunda jornada se jugará en el Emirates Stadium, Inglaterra, a las 8:00 p.m. locales. A partir de ello, se puede hacer el cálculo con el cambio de huso para distintos países del continente americano.

México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 del Champions League 2026?

Los derechos de transmisión para la mayoría de países de América están en poder de una cadena televisiva. No obstante, es importante que cada televidente revise las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles en su territorio.

México: Fox.

Fox. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+ y VIX.

Paramount+ y VIX. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones del Arsenal vs Lille, al momento

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz. DT: Mikel Arteta

Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz. DT: Mikel Arteta Lille: Özer; Goffi, Nianzou, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, Kjaergaard, Mukau; Bakwa, Giroud, Perrin. DT: Davide Ancelotti

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