¡Memo Ochoa regresa con el Tri! Recibirá homenaje en el México vs Chile

El histórico guardameta volverá al entorno de la Selección Mexicana después de retirarse tras disputar la Copa del Mundo 2026

Ochoa tuvo actividad en el Mundial 2026 | Imago7

Guillermo Ochoa volverá a encontrarse con la Selección Mexicana, aunque esta vez lo hará fuera de la portería. El exguardameta será homenajeado el próximo martes 6 de octubre, antes del amistoso entre México y Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en un reconocimiento preparado después de que puso fin a su carrera profesional tras la Copa del Mundo de 2026. La ceremonia llevará por nombre “Thank You, Memo!” y estará enfocada en su trayectoria con el Tricolor y su vínculo con la afición mexicana en Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Fútbol y los organizadores del MexTour contemplan distintos momentos para el reconocimiento. Antes del silbatazo inicial se proyectarán mensajes de aficionados dedicados a Ochoa y también está previsto el encendido del emblemático pebetero olímpico del Coliseo, una referencia a sus participaciones en Juegos Olímpicos. El guardameta formó parte de México en Atenas 2004 y volvió como refuerzo mayor en Tokio 2020, torneo disputado en 2021, donde consiguió la medalla de bronce con la selección dirigida entonces por Jaime Lozano.

El reconocimiento también estará relacionado con su extensa presencia en los partidos oficiales y también amistosos de la Selección Mexicana disputados en territorio estadounidense. Ochoa acumuló seis convocatorias a Copas del Mundo. Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y terminó dos décadas después, en la edición de 2026 celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Su último Mundial también le permitió despedirse dentro de la cancha. Ochoa tuvo minutos en la Copa del Mundo de 2026: ingresó en el segundo tiempo del partido de fase de grupos ante Chequia, disputado en el Estadio Azteca, cuando México ya tenía ventaja en el marcador. Entró alrededor del minuto 77 en sustitución de Raúl Rangel, recibió el gafete de capitán y participó en el cierre del triunfo mexicano por 3-0, manteniendo el arco sin recibir gol durante sus minutos en el terreno de juego.

Aquel ingreso terminó por convertirse en uno de los momentos de reconocimiento que recibió durante el torneo. Cuando Ochoa apareció desde la banca para entrar al campo, los aficionados presentes en el Estadio Azteca respondieron con una ovación y aplausos, mientras sus compañeros también se acercaron al guardameta antes de la reanudación. Al término del encuentro volvió a acercarse a las tribunas y recibió otra respuesta del público. La escena ocurrió en el mismo estadio donde comenzó su trayectoria profesional con el América en 2004.

El Mundial 2026 representó el cierre de una etapa que comenzó con su primera convocatoria mundialista dos décadas atrás. Ochoa estuvo en las plantillas mexicanas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026, aunque tuvo participación dentro del campo a partir de Brasil 2014. Tras el torneo disputado en Norteamérica decidió poner fin a su carrera, por lo que el acto frente a Chile será uno de sus primeros reencuentros públicos con el entorno de la Selección Mexicana después del retiro.

El rival agrega otro elemento a la ceremonia. México enfrentará a Chile en el mismo partido en el que Ochoa será reconocido, diez años después del 7-0 que sufrió el Tricolor frente a la selección sudamericana en los cuartos de final de la Copa América Centenario de 2016. Ochoa fue el guardameta titular de México aquella noche. Ahora, sin un lugar dentro de la convocatoria ni funciones deportivas en el equipo, su presencia en Los Ángeles tendrá exclusivamente como objetivo reconocer la trayectoria construida durante más de dos décadas con la selección.

El amistoso frente a Chile cerrará esta etapa de la Fecha FIFA para el equipo dirigido por Rafael Márquez y tendrá a Ochoa como uno de los protagonistas antes de que ruede el balón. La organización también adelantó que habrá otras sorpresas dentro del homenaje, además de los videos y el encendido del pebetero, aunque no detalló el contenido completo de la ceremonia. Después de despedirse dentro del Azteca con aplausos durante el Mundial, Memo tendrá ahora otra oportunidad de recibir el reconocimiento de aficionados mexicanos, esta vez en uno de los escenarios más representativos de Los Ángeles.