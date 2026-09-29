LA28 llevará la Antorcha Olímpica por los 50 estados de Estados Unidos

El relevo comenzará en Atlanta en primavera de 2028 y recorrerá todo Estados Unidos antes de llegar a Los Ángeles para la inauguración

El Fuego Olímpico recorrerá Estados Unidos en 2028 | REUTERS/Louisa Gouliamaki

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 tendrán un Relevo de la Antorcha sin precedentes en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, la llama olímpica viajará a los 50 estados del país antes de llegar a California para la Ceremonia de Apertura.

Atlanta, sede de los Juegos Olímpicos de 1996, será la primera parada de la llama en territorio estadounidense. La elección conecta directamente la última edición de unos Juegos Olímpicos de verano celebrados en el país con el regreso de la máxima justa deportiva a Estados Unidos 32 años después.

We're relay, relay excited for this one! ​



In 2028, the Olympic & Paralympic Torch Relays are returning to the United States and for the first time in history, the Olympic Torch Relay will visit all 50 states, starting from the home of the last U.S. Summer Olympics, Atlanta… pic.twitter.com/bcJP8461RC — LA28 (@LA28) September 29, 2026

El recorrido comenzará en primavera de 2028

Como dicta la tradición olímpica, la llama será encendida en la Antigua Olimpia, Grecia, antes de realizar un breve recorrido por el país. Posteriormente será entregada en el histórico Estadio Panathinaikó de Atenas y viajará hacia Estados Unidos.

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El relevo comenzará oficialmente en Atlanta durante la primavera de 2028 y avanzará por los 50 estados rumbo a California. Durante el trayecto, la organización contempla visitas a lugares emblemáticos, eventos deportivos y culturales, además de celebraciones especiales en distintas ciudades.

La ruta completa será anunciada durante 2027, mientras que los detalles sobre las ciudades participantes y el proceso para elegir a los portadores de la antorcha se conocerán posteriormente.

“Cada Juegos Olímpicos comienzan con una sola llama, y transportar esa llama hasta Los Ángeles es un honor y un privilegio que compartiremos con cada rincón del país”, señaló Casey Wasserman, presidente de LA28.

Atlanta, el vínculo con los Juegos de 1996

Atlanta será nuevamente protagonista de la historia olímpica estadounidense tres décadas después de haber recibido al mundo en los Juegos de 1996.

El alcalde de la ciudad, Andre Dickens, destacó la transformación de Atlanta desde aquella edición y aseguró que la ciudad estará preparada para recibir nuevamente la llama procedente de Grecia antes de enviarla hacia Los Ángeles.

Los Juegos Olímpicos LA28 se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028, el recorrido de la antorcha culminará con el encendido del pebetero durante la Ceremonia de Apertura.

El relevo paralímpico llegará en agosto

Una vez concluidos los Juegos Olímpicos y extinguida la llama olímpica, comenzará el Relevo de la Antorcha Paralímpica.

La llama paralímpica será encendida en Stoke Mandeville, Inglaterra, considerado el lugar de nacimiento del Movimiento Paralímpico, y realizará su propio recorrido hacia Los Ángeles antes de los Juegos Paralímpicos, programados del 15 al 27 de agosto de 2028.

Será el tercer Relevo de la Antorcha Paralímpica celebrado en Estados Unidos, después de Atlanta 1996 y Salt Lake City 2002.

Los emblemas de los relevos de LA28

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LA28 también presentó la identidad visual que acompañará a ambos relevos, manteniendo el concepto de su característica “A” adaptable.

El emblema del Relevo Olímpico está formado por distintas siluetas de llamas que representan a las personas que transportarán el fuego por todo el país. Su inclinación hacia la derecha simboliza el movimiento de este a oeste rumbo a Los Ángeles, mientras que la unión de llamas pequeñas y grandes representa el llamado “torch kiss”, el momento en que un portador entrega la llama al siguiente.

La versión paralímpica utiliza llamas de distintos tamaños, formas y colores para representar la diversidad de comunidades, culturas e identidades que formarán parte del recorrido. En el centro aparece una llama luminosa que simboliza al Movimiento Paralímpico y a los atletas que lo integran.

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