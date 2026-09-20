¡Pitbull Cruz sobrevive a los golpes ilegales de Néstor Bravo y firma un brutal nocaut!

Isaac ‘Pitbull’ Cruz noqueó a Néstor Bravo en el sexto round para mantener el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 140 libras

Isaac Cruz retiene el cinturón interino del CMB | Getty Images vía AFP: Pizano

Isaac ‘Pitbull’ Cruz noqueó a Néstor Bravo con un izquierdazo a la quijada en el sexto round para retener el cinturón interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Pese a que el boxeador boricua ensució la pelea estelar del Pechanga Arena con empujones, llaves y dos golpes bajos, el campeón mexicano volvió al triunfo por la vía del nocaut este sábado 19 de septiembre.

El campeón interino de los superligeros mandó a la lona a su rival en el primer asalto, después de una ráfaga de golpes de poder que marcó la tendencia durante buena parte del combate. Néstor Bravo trató de sobrevivir a través de un clincheo ilegal, pues utilizaba su propio cuerpo para arrastrar al mexicano y cortar sus ataques.

Thomas Taylor, réferi de la pelea, llamó la atención al boxeador de Puerto Rico y después le descontó un punto. Sin embargo, Néstor Bravo mantuvo su estrategia y continuó con el boxeo sucio. El boricua incluso conectó a Pitbull Cruz en la zona baja en un par de ocasiones, ante el reclamo del campeón y los abucheos de los aficionados.

El ‘Mike Tyson mexicano’ entró por momentos en la dinámica de su rival. Aunque mantuvo el castigo con golpes de poder, también mostró cierta frustración ante la propuesta del boricua. Un sector de los aficionados comenzó a abuchear a Néstor Bravo, quien parecía pelear como visitante ante los miles de seguidores mexicanos que llenaron el recinto de San Diego.

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Isaac Cruz intentó boxear hacia atrás y puso en práctica una nueva táctica de la mano de Eddy Reynoso, su nuevo entrenador. Sin embargo, el integrante del Canelo Team regresó por momentos al estilo que lo catapultó a la fama, con golpes de poder dirigidos a las zonas blandas del retador.

Néstor Bravo parecía haber asimilado el poder del campeón y cambió a guardia zurda, una herramienta táctica que llegó a desconcertar a Pitbull Cruz. La estrategia, sin embargo, no fue suficiente para frenar al mexicano. El campeón interino del organismo verde y oro encontró el momento preciso para sentenciar la pelea.

THE MEXICAN MIKE TYSON, AND THE FACE OF MEXICAN BOXING @IsaacPitbull98!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽#PitbullBravo pic.twitter.com/jb55rrSXdJ — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

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Un izquierdazo a la quijada mandó nuevamente a la lona a Néstor Bravo. Thomas Taylor inició la cuenta de protección, pero al observar las condiciones del peleador de Puerto Rico decidió detener las acciones en el Pechanga Arena. Pitbull Cruz celebró una victoria que le costó más de lo esperado, después de lidiar con dos golpes bajos y una estrategia de boxeo sucio que puso a prueba su paciencia. Ahora queda abierta la pregunta sobre quién será su próximo rival, con nombres como Gervonta Davis y Ryan Garcia entre las opciones que aparecen en el horizonte.

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