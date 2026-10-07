Isaac Cruz, papá del Pitbull Cruz, pide indemnización luego de que su hijo se fuera al Canelo Team

El padre del boxeador pide el 10 por ciento de sus bolsas futuras después de la ruptura profesional

Papá del Pitbull Cruz quiere una compensación económica. | @team.cruz73

La relación profesional entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz y su padre, Isaac Cruz Sr., llegó a su fin después de 17 años de trabajo conjunto. El entrenador quedó fuera de la esquina del campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien comenzó una nueva etapa bajo la preparación de Eddy Reynoso.

La separación tomó otro rumbo después de que Cruz Sr. acudió el martes 6 de octubre al tradicional Martes de Café del CMB, en la Ciudad de México, para plantear públicamente que busca una compensación económica por el trabajo realizado desde los primeros años de la carrera profesional de su hijo. El entrenador pidió además la intervención de Mauricio Sulaimán para abrir un diálogo entre ambas partes.

El padre del boxeador sostiene que su salida fue un ‘despido injustificado’ y plantea recibir hasta el 10% de las bolsas que cobre el Pitbull en sus siguientes peleas. Hasta ahora, no existe una resolución judicial, laboral o del CMB que establezca que Cruz tenga derecho a ese porcentaje, por lo que se trata de una petición del entrenador.

¿Qué pasó con Isaac Cruz y su hijo el boxeador el Pitbull Cruz? Esto sabemos

Isaac Cruz Sr. acompañó a su hijo durante aproximadamente 17 años como entrenador y parte de su equipo de trabajo, desde sus primeras etapas en el boxeo hasta su consolidación como campeón. De acuerdo con la versión del preparador, también participó en la búsqueda de peleas, mejores bolsas y oportunidades durante el crecimiento profesional del capitalino.

La relación deportiva cambió en 2026, cuando Pitbull Cruz decidió trabajar con Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El mexicano realizó con Reynoso la preparación para su combate del pasado 19 de septiembre ante Néstor Bravo, pelea en la que su padre ya no formó parte de su esquina.

Cruz venció a Bravo por nocaut en el sexto round y retuvo su campeonato interino superligero del CMB. Aquella fue su primera pelea bajo la preparación de Reynoso y llevó su récord profesional a 29 victorias, tres derrotas y dos empates.

El propio Pitbull había explicado antes del reclamo que la decisión de modificar su equipo respondió a la intención de buscar crecimiento profesional. El boxeador negó que el final de la relación entrenador-pupilo significara también una ruptura familiar.

Su padre ha sostenido una postura similar en público. Al presentar su reclamo ante el CMB, indicó que hablaba como integrante del antiguo equipo y no desde su papel de padre, con la intención de separar el vínculo familiar del desacuerdo económico.

Cruz Sr. también explicó que no estaba en contra de que su hijo incorporara a otros entrenadores. Según su versión, estaba dispuesto a compartir funciones dentro del equipo, pero esperaba conservar un espacio después del trabajo realizado desde los primeros combates profesionales del Pitbull.

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Isaac Cruz: ¿Qué es lo que pide el papá del boxeador el Pitbull Cruz?

Isaac Cruz Sr. pide recibir hasta el 10% de las bolsas futuras de su hijo como compensación por los 17 años en los que asegura que participó en su formación, preparación y desarrollo profesional. El entrenador presentó públicamente su petición durante el Martes de Café del CMB.

El padre del Pitbull explicó que durante su etapa como mánager existía la posibilidad de recibir hasta un 30%, aunque parte de ese porcentaje se repartía entre otros integrantes del equipo. Tras quedar fuera de la esquina, considera que un 10% por combate representaría una retribución por el trabajo acumulado durante la carrera del boxeador.

La bolsa contractual declarada para la pelea ante Néstor Bravo fue de 600 mil dólares. Si se aplicara el porcentaje que solicita Cruz Sr. exclusivamente sobre esa cantidad, el 10% equivaldría a 60 mil dólares. Esto es solo una referencia matemática a partir de la cifra reportada y no significa que exista un pago acordado.

El entrenador también recordó las primeras etapas de la carrera de su hijo, cuando participaba en peleas de cuatro, seis y ocho rounds y, según su relato, el equipo enfrentaba dificultades para cubrir traslados y otros gastos. Su argumento es que esa etapa de formación debe tomarse en cuenta ahora que el boxeador tiene bolsas mayores y un título del CMB.

Cruz Sr. pidió el apoyo de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, para facilitar un acercamiento. El dirigente escuchó el planteamiento y señaló que el asunto tendría que revisarse fuera del evento, además de conocer las versiones de ambas partes antes de intervenir.

Por ahora, no existe un acuerdo confirmado entre Pitbull Cruz y su padre ni una resolución que obligue al boxeador a entregar el 10% de sus bolsas. El reclamo se mantiene como una petición de Isaac Cruz Sr., mientras que una posible mediación del CMB dependerá de que ambas partes acepten sentarse a dialogar.