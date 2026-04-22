Monterrey y Puebla, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

Rayados busca rescatar el honor en casa en la fecha doble cuando reciba a La Franja

Monterrey vs Puebla, en vivo online | Claro Sports

Liga MX: alineaciones del Rayados vs Puebla para la jornada 16, al momento

Estas son las alineaciones para el partido entre Rayados y Puebla en el Gigante de Acero.

Puebla: Gutiérrez, Vargas, Díaz, Navarro, Moreno, Ramírez, Gamarra, Organista, Garnica, Gómez y Canelo

Rayados: Mele, Chávez, Guzmán, Salcedo, Reyes, Ambriz, Torres, Orellano, Corona, Ocampos y De la Rosa

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Para el juego de esta noche en el GIgante de Acero, los Rayados parten como amplios favoritos en los momios con -173, mientras que Puebla tendrá que dar la sorpresa pues los colocan con +425

Monterrey -173

Empate +320

Puebla +425

Antecedentes del Monterrey vs Puebla y últimos resultados en la Liga MX

Monterrey a dominado al Puebla en los últimos partidos, en el Apertura 2025 los vencieron 4-2. Además no pierde ante La Franja desde el Clausura 2022.

Puebla 2-4 Monterrey | Apertura 2025

Monterrey 1-1 Puebla | Clausura 2025

Puebla 1-2 Monterrey | Apertura 2024

Monterrey 2-0 Puebla | Clausura 2024

Puebla 1-1 Monterrey | Apertura 2023

¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs Puebla? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Rayados y el Puebla de la jornada 16 del Clausura 2026 se podrá seguir por la señal de VIX Premium en México. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Puebla, hoy martes 21 de abril de 2026

El partido en el Gigante de Acero entre Monterrey y Puebla se disputará a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 23:00 horas del Este y 20:00 horas del Pacífico.

Monterrey vs Puebla EN VIVO

¡Bienvenidos y bienvenidas! La jornada 16 del Clausura 2026 se pone en marcha este martes con un partido que promete emociones en el Gigante de Acero, donde Monterrey recibe a Puebla en un duelo con mucho en juego, más allá de la tabla.

La Pandilla afronta este compromiso ya sin posibilidades de clasificar a la Liguilla, una situación poco habitual para el club regiomontano. Tras una temporada irregular que terminó por dejarlos fuera de la pelea, los dirigidos por Nico Sánchez buscarán despedirse de su gente con una actuación convincente y cortar la mala racha frente a su afición, pese a llegar con varias ausencias importantes en su plantel.

Del otro lado, Puebla tampoco atraviesa su mejor momento. La Franja viene de un duro golpe tras una goleada en contra que evidenció sus problemas a lo largo del torneo, por lo que intentará cerrar con dignidad y dar la sorpresa en una de las plazas más complicadas del país.

Sin presión por la clasificación, pero con el orgullo en juego, ambos equipos saltan a la cancha con la intención de ofrecer un buen espectáculo y rescatar algo positivo en la recta final del campeonato.

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