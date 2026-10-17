Santos vs Querétaro: Los laguneros desperdician un penal señalado por el VAR

El equipo lagunero busca su quinta victoria consecutiva al recibir a los sorpresivos Gallos, que llegan como cuartos de la tabla

Santos Laguna vs Querétaro en vivo la jornada 12 de la Liga MX | Claro Sports

La jornada sabatina del fútbol mexicano inicia en Torreón con el ‘Clásico de la Esperanza’, con Santos Laguna recibiendo a Querétaro en partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026. Un duelo entre dos equipos que son sensación en la Liga MX.

Santos no ganó en sus primeros siete partidos del torneo, pero han ganado los últimos cuatro para revivir sus aspiraciones de llegar a la Liguilla. Llegan en el lugar 14 de la tabla, pero el octavo está solo a dos unidades de distancia, por lo que una victoria les mantendría en la disputa por alcanzar la fiesta grande del fútbol mexicano. En frente, Querétaro, que terminó la jornada 11 en el tercer lugar de la tabla con 20 puntos, a uno del líder América, buscando terminar su sequía de Liguilla en el fútbol mexicano.

Dos equipos en racha que juegan este sábado de la jornada 12 de la Liga MX y comentamos en punto de las 17:00 horas por Claro Sports.

¿A qué hora juega Santos vs Querétaro y dónde ver hoy 17 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?

El partido entre laguneros y Gallos es el primero de la jornada sabatina en esta fecha 12 del fútbol mexicano. El juego está programado a iniciar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México hoy 17 de octubre.

Alineaciones Santos vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

SANTOS: Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba, Facundo Caseres, Eduardo Aguirre y Tahiel Jiménez.

Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba, Facundo Caseres, Eduardo Aguirre y Tahiel Jiménez. QUERÉTARO: Guillermo Allison, Lucas Abascia, Diego Reyes, Daniel Parra, Carlo García, Santiago Homenchenko, Iker Benito, Enzo Gimenez, Ali Ávila, Mateo Coronel, Denilson Muñoz.

Antecedentes Santos vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El partido de esta tarde en la Comarca Lagunera será el 48 en la historia de Querétaro y Santos, que tiene como episodio más destacado la final que Santos le ganó a los Gallos de Ronaldinho en el Clausura 2015.

El saldo es de 22 triunfos de Santos, por 14 de Querétaro y 11 empates. Estos fueron los resultados de los últimos cinco juegos:

Jornada 8 Clausura 2026: Querétaro 2-2 Santos

Jornada 15 Apertura 2025: Santos 3-1 Querétaro

3-1 Querétaro Jornada 15 Clausura 2025: Santos 1-2 Querétaro

Jornada 17 Apertura 2024: Querétaro 3-2 Santos

3-2 Santos Jornada 10 Clausura 2024: Querétaro 0-1 Santos

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los laguneros parten como favoritos para el partido de la jornada 12 de la Liga MX. En los momios de Caliente.mx, la victoria de Santos paga +102, por +270 al empate y +240 a que Querétaro gana como visitante.