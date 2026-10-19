Santos vs Pumas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 13

Santos recibirá a los Pumas en el Estadio Corona este próximo 21 de octubre en el Estadio Corona; un partido que enfrenta a dos equipos con 16 puntos

Santos vs Pumas, horario y dónde ver el partido de la jornada 13 | Claro Sports

Santos y Pumas se enfrentarán este miércoles 21 de octubre en el Estadio Corona, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con 16 puntos y la necesidad de sumar una victoria que les permita acercarse a los puestos de clasificación a la Liguilla, en un compromiso que promete intensidad por la importancia de los tres puntos.

Los Guerreros buscarán aprovechar su buen momento futbolístico y la ventaja de jugar en casa para prolongar su racha positiva, mientras que los universitarios intentarán dar continuidad a su reciente triunfo y encontrar regularidad en el torneo. Con planteamientos tácticos contrastantes y antecedentes recientes favorables a Pumas, el encuentro luce parejo, aunque Santos parte como ligero favorito en los momios. Sigue en Claro Sports todos los detalles del partido, las alineaciones probables, los antecedentes y el pronóstico para este enfrentamiento.

Fecha, horario y dónde ver el Santos vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El Estadio Corona se prepara para una noche de grandes emociones este miércoles 21 de octubre, cuando Santos reciba a Pumas en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga MX. Con 16 puntos cada uno, Guerreros y auriazules buscarán sumar una victoria que les permita escalar posiciones y mantenerse en la pelea dentro del torneo. Sigue toda la emoción de este encuentro a través de Claro Sports, con nuestro minuto a minuto, estadísticas, análisis, las jugadas más destacadas y toda la información para que no te pierdas ningún detalle de un partido en el que ambos clubes tienen mucho en juego.

México : 21:10 horas | TUDN y Disney+.

: 21:10 horas | TUDN y Disney+. Centroamérica : 21:10 horas | TUDN y Disney+.

: 21:10 horas | TUDN y Disney+. Estados Unidos: 23:10 ET, 20:10 PT | TUDN y Vix.

Alineaciones probables del Santos vs Pumas para la jornada 13 de la Liga MX 2026

Renato Paiva le ha dado un giro futbolístico a Santos con un agresivo 3-4-3 que ha ofrecido buenos resultados en los últimos encuentros del Apertura 2026. Este sistema permite al conjunto lagunero tener mayor presencia en ataque, aprovechar la amplitud por las bandas con sus carrileros y presionar la salida del rival con tres hombres en la primera línea. La clave estará en mantener el equilibrio defensivo cuando sus piezas se sumen al frente, pues los espacios a la espalda de los carrileros podrían representar un riesgo ante las transiciones del adversario. Sin embargo, el funcionamiento reciente respalda la apuesta de Paiva, quien buscará mantener la intensidad y la profundidad ofensiva de su equipo.

Por su parte, Pumas atraviesa un momento irregular en el torneo, una situación que llevó a Esteban Solari a recurrir al 5-4-1 en sus últimos compromisos. El planteamiento prioriza el orden defensivo, reduce los espacios entre líneas y permite cerrar los caminos hacia el área, aunque también exige una salida rápida para evitar el aislamiento del único delantero. Ante el esquema ofensivo de Santos, el conjunto universitario podría encontrar en el repliegue y las transiciones una vía para competir, con especial atención a las bandas y a las incorporaciones de los carrileros laguneros. El contraste táctico será evidente: Santos buscará imponer su iniciativa y profundidad, mientras Pumas necesitará solidez y eficacia para aprovechar sus oportunidades.

Santos : Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Emmanuel Echeverría, Ramiro Sordo, Tahiel Jiménez y Ezequiel Bullaude.

: Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Emmanuel Echeverría, Ramiro Sordo, Tahiel Jiménez y Ezequiel Bullaude. Pumas: Keylor Navas, Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

Antecedentes y últimos resultados del Santos vs Pumas en la Liga MX

Los antecedentes recientes entre Pumas y Santos muestran una tendencia favorable al conjunto universitario, que suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos directos. Pese al triunfo contundente de los Guerreros en el Apertura 2025, el equipo de la UNAM ha demostrado mayor regularidad en esta rivalidad, con actuaciones sólidas en defensa y una ofensiva capaz de marcar diferencias, como reflejan sus tres victorias sin recibir goles. Con un balance de 10 tantos a favor y cuatro en contra, los auriazules parten con mejores argumentos estadísticos, aunque los laguneros ya demostraron que puede competir y aprovechar sus oportunidades para romper el dominio auriazul.

UNAM 4-0 Santos | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 4 | 30/01/2026.

Santos 3-0 UNAM | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 1 | 12/07/2025.

UNAM 2-0 Santos | Liga MX Clausura 2025 | Jornada 16 | 16/04/2025.

Santos 1-1 UNAM | Liga MX Apertura 2024 | Jornada 2 | 13/07/2024.

UNAM 3-0 Santos | Liga MX Clausura 2024 | Jornada 7 | 18/02/2024.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 13?

De acuerdo con información de Caliente MX, Santos parte con una ligera ventaja para quedarse con la victoria, con una cuota de +124, mientras que el triunfo de Pumas aparece en +192 y el empate ofrece +265. Estos momios reflejan un panorama relativamente equilibrado, aunque favorable al conjunto lagunero, que cuenta con mayores posibilidades de acuerdo con las estimaciones del mercado. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos no es demasiado amplia, por lo que Pumas conserva opciones de llevarse los tres puntos si logra aprovechar sus oportunidades y mantener el orden ante un rival que tendrá la ventaja de su lado.

En cuanto al pronóstico de goles, las cuotas favorecen un partido con al menos tres anotaciones, pues el más de 2.5 goles se encuentra en -175, mientras que el menos de 2.5 aparece en +135. Esta diferencia apunta a una mayor expectativa de actividad ofensiva, con un escenario en el que ambos equipos podrían encontrar espacios para generar peligro. En conjunto, los momios perfilan a Santos como favorito, aunque sin una ventaja contundente, y anticipan un encuentro con posibilidades de superar la barrera de los dos goles.