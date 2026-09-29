Estados Unidos vs Chile, en vivo: resultado y goles del partido amistoso de Fecha FIFA hoy

Pochettino rota su alineación para el segundo amistoso de Estados Unidos en la fecha FIFA

Estados Unidos y Chile se miden este martes 29 de septiembre en la fecha FIFA con un amistoso en el Energizer Park de St. Louis. El encuentro representa una nueva oportunidad para que ambos cuerpos técnicos prueben variantes antes de sus próximos compromisos internacionales.

El conjunto estadounidense llega con confianza tras derrotar 4-1 a Perú, mientras que Chile busca recuperarse luego de su tropiezo frente a Canadá. Mauricio Pochettino apostó por una alineación con numerosos cambios y varios jugadores jóvenes, en contraste con una Roja que intenta encontrar respuestas dentro de su proceso de renovación.

Estados Unidos apuesta por la rotación ante Chile

Mauricio Pochettino decidió modificar casi por completo el equipo que inició frente a Perú. Gio Reyna es el único futbolista que vuelve a aparecer desde el arranque, en una alineación diseñada para observar nuevas alternativas dentro del plantel.

El promedio de edad del once estadounidense es de 23 años y 25 días, una muestra de la intención del entrenador argentino por dar espacio a futbolistas que buscan consolidarse en la selección mayor.

Antonee Robinson será el capitán del USMNT

El partido tendrá un significado especial para Antonee Robinson. El defensor del Fulham utilizará por primera vez el gafete de capitán de Estados Unidos y, además, disputará su encuentro número 60 con el combinado nacional.

Robinson forma parte de un once en el que también aparecen Sergiño Dest, Miles Robinson, Sebastian Berhalter, Brooklyn Raines, Julian Hall y Gio Reyna.

Alineación de Estados Unidos contra Chile

Pochettino eligió a Chris Brady para comenzar en la portería, acompañado por una formación con varias modificaciones respecto al compromiso anterior.

Estados Unidos: Chris Brady, Sergiño Dest, Antonee Robinson, Gio Reyna, Miles Robinson, Sebastian Berhalter, Brooklyn Raines, Julian Hall, Neil Pierre, Frankie Westfield y Adri Mehmeti.

Cole Campbell y Diego Kochen quedan fuera del partido

Antes del inicio, la selección estadounidense confirmó que Cole Campbell y Diego Kochen no tendrán participación frente a Chile.

Esta decisión podría abrir la puerta para que otros jugadores reciban minutos durante el segundo tiempo. Entre las opciones aparece Brian Schwake, quien podría ingresar bajo los tres postes dependiendo de los cambios que realice Pochettino.

Nueve sustituciones disponibles para cada selección

El amistoso contará con una condición distinta a la de un partido oficial. Tanto Estados Unidos como Chile tendrán la posibilidad de realizar hasta nueve modificaciones durante el encuentro.

La medida permitirá a ambos entrenadores repartir minutos y observar distintas combinaciones dentro del campo, especialmente durante la segunda mitad.

¿Cómo llega Estados Unidos al partido?

El USMNT se presenta después de superar 4-1 a Perú el sábado 26 de septiembre. Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter fueron los encargados de marcar los cuatro goles del conjunto estadounidense.

El resultado sirvió para que Pochettino continuara con sus pruebas dentro de una convocatoria en la que varios jugadores jóvenes buscan ganarse un lugar para futuras ventanas internacionales.

¿Cómo llega Chile al duelo en St. Louis?

Chile afronta el compromiso luego de caer ante Canadá en su primera presentación de esta fecha FIFA. La selección sudamericana se trasladó posteriormente a territorio estadounidense para disputar el segundo encuentro de su gira.

El equipo chileno intenta construir una nueva base competitiva después de varios años alejados de los resultados obtenidos por la generación que conquistó la Copa América en 2015 y la Copa América Centenario en 2016.

Estados Unidos y Chile vuelven a encontrarse después de siete años

Ambas selecciones no se enfrentaban desde el 26 de marzo de 2019, cuando empataron 1-1 en Houston.

El historial registra 11 enfrentamientos, con cinco victorias para Chile, tres triunfos para Estados Unidos y tres empates. El duelo de este martes pondrá fin a una espera de más de siete años entre ambos representativos.

St. Louis mantiene paso perfecto para Estados Unidos

La ciudad de St. Louis ha resultado favorable para el combinado estadounidense. El USMNT ha disputado cuatro partidos en esta sede y ganó todos.

Las victorias fueron frente a San Cristóbal y Nieves, Uzbekistán, Jamaica y Guatemala. Pochettino ya había señalado meses atrás que la ciudad ocupa un lugar especial dentro del entorno de la selección por su vínculo con el fútbol estadounidense.

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