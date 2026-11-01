Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el New England Revolution vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

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Revolution vs Miami, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!

Buenas tardes damas y caballeros. La temporada regular de la MLS entra en su recta final y New England Revolution e Inter Miami se enfrentarán por un lugar entre los primeros puestos de la Conferencia Este. El duelo corresponde a la Jornada 33 y tendrá como escenario el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

La diferencia entre ambos equipos es de apenas dos puntos, por lo que el resultado puede modificar el orden de la clasificación antes del inicio de los playoffs. New England llega como sublíder con 58 unidades, mientras Inter Miami ocupa el tercer puesto con 56.

El conjunto local derrotó 3-2 al New York Red Bulls en la Jornada 32, mientras que Inter Miami viene de empatar 2-2 frente al FC Cincinnati. Para el equipo de Florida, el encuentro también representa una oportunidad para cerrar la fase regular con un resultado que le permita acercarse al segundo puesto.

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Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el New England Revolution vs Inter Miami

El partido entre New England Revolution e Inter Miami se disputará este domingo 1 de noviembre en el Gillette Stadium de Foxborough. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible en Apple TV para México, Estados Unidos y España. El partido corresponde a la penúltima jornada de la temporada regular de la MLS.

MLS 2026: alineaciones del New England Revolution vs Inter Miami, al momento

Estas son las alineaciones probables para el encuentro:

New England Revolution (4-3-3): Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Peyton Miller; Carles Gil, Matt Polster, Jackson Yueill; Luca Langoni, Dor David Turgeman y Dániel Gazdag.

Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

El partido también tendrá como uno de sus principales focos a Lionel Messi, quien busca cerrar la fase regular de la MLS con Inter Miami y mantener sus opciones de conseguir nuevamente los reconocimientos individuales señalados en la información proporcionada.

Antecedentes del New England Revolution vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

El historial reciente favorece a Inter Miami, que suma cuatro victorias frente a ninguna de New England en los últimos cinco enfrentamientos. El antecedente más reciente se produjo el 25 de abril de 2026, cuando ambos equipos igualaron 1-1 en territorio de Inter Miami.

En sus partidos más recientes, New England derrotó 3-2 a New York Red Bulls, perdió 1-0 ante Philadelphia Union y venció 1-0 al Chicago Fire. Inter Miami, por su parte, empató 2-2 con Cincinnati, perdió 2-0 ante New York Red Bulls y derrotó 2-0 a NYC FC.

Estos resultados colocan a ambos equipos con la necesidad de sumar en la penúltima fecha, especialmente por la diferencia de dos puntos que existe entre ellos en la Conferencia Este.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

El pronóstico proporcionado para este encuentro coloca a Inter Miami como favorito para conseguir la victoria. La referencia señala que la tendencia de los últimos cinco enfrentamientos, con cuatro triunfos para The Herons, respalda la posibilidad de un nuevo resultado favorable para el conjunto de Florida.

Además, la búsqueda de un buen cierre de temporada por parte de Lionel Messi es señalada como otro factor a considerar, debido a sus objetivos individuales en esta recta final de la MLS.

El pronóstico contempla un New England Revolution 1-2 Inter Miami, en un partido que también tendrá consecuencias directas en la pelea por el segundo puesto de la Conferencia Este.