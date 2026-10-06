Rafa Márquez explica por qué Gilberto Mora abandonó al Tri: “Tenemos que cuidarlo”

El técnico nacional respaldó al ‘Tala’ Rangel tras sus errores ante Estados Unidos y aseguró que mantiene “plena confianza” en el portero

La Selección Mexicana llegará al partido ante Chile con una baja que concentra buena parte de la atención. Gilberto Mora abandonó la concentración después de mantener molestias físicas que ya arrastraba desde semanas atrás, situación que Rafael Márquez explicó este lunes en conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará el martes en Los Ángeles.

El técnico mexicano señaló que la decisión respondió a la intención de proteger al jugador y evitar una recaída. Mora había terminado con molestias uno de los entrenamientos previos al duelo ante Estados Unidos y el cuerpo técnico decidió no exponerlo en el cierre de esta Fecha FIFA.

¿Qué pasó con Gilberto Mora y por qué dejó la concentración de México?

“Él sigue presentando una molestia. En la conferencia antes del partido, obviamente fue antes del entrenamiento; durante ese entrenamiento, después de la conferencia, él termina con molestias también”, explicó Márquez. El seleccionador añadió que no se trata de un problema reciente: “Las molestias ya las viene cargando, no nada más de ahora, ya viene de semanas antes incluso de que estuviera con nosotros en selección”.

Rafa insistió en que la prioridad pasa por el desarrollo físico de Mora. “Yo estoy en la misma línea de tratar de cuidar al jugador, y más siendo Mora, que sigue en un proceso de crecimiento y que tenemos que cuidarlo”, señaló. También recordó que el futbolista ya había presentado molestias en procesos anteriores y consideró necesario cortar esa dinámica antes de que se convierta en un problema recurrente.

“Yo creo que lo más importante hoy en día es cuidar a Gil para que no esté cayendo y recayendo en ciertas molestias, pero que crezca bien y que ojalá se recupere pronto y poder tenerlo lo antes posible”, agregó. Mora ya regresó con su club, por lo que será ahí donde se determine su evolución y el manejo de la lesión.

Rafa Márquez mantiene la confianza en Tala Rangel tras sus errores ante Estados Unidos

Otro de los temas centrales fue Raúl ‘Tala’ Rangel, señalado después de la derrota 3-0 frente a Estados Unidos. Márquez dejó claro que los errores del guardameta no modifican su consideración dentro del grupo. “Con Tala hay plena confianza en lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, obviamente, así que no tengo ningún problema con eso”, respondió.

El técnico incluso destacó la reacción posterior del portero. “El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando en él y de trabajar aún más con él”, afirmó. Después añadió: “Él estos días vino con nosotros a hablar, para ver cómo le podemos ayudar a mejorar, y eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros”.

Márquez tampoco quiso profundizar en las críticas que recibió el equipo después del resultado ante Estados Unidos. “Respeto todo tipo de opinión. Esta silla es lo que representa y obviamente cuando pierdes, y más contra un rival como Estados Unidos, sí que duele y obviamente vienen críticas”, indicó. Sin embargo, aseguró que su atención permanece en el trabajo interno: “Estoy súper enfocado en lo que es el proyecto, en sacar lo positivo de ese partido y tratar de mejorar esos lapsos que por momentos el equipo mexicano lo hace bien”.

México vs Chile: Rafa Márquez prepara cambios por cargas y lesiones

De cara al encuentro contra Chile, Márquez reconoció que la gestión física tendrá un peso importante en la elección del once. “Voy a tratar de sacar al mejor equipo que pueda meter. Es difícil con el tema de las cargas, el saber que también hemos tenido bajas por lesiones. Entonces tenemos que tener esa precaución para no cargar a los demás, no exigirlos de más”, explicó.

La Fecha FIFA ha obligado al cuerpo técnico a manejar viajes, cuatro partidos y tiempos reducidos de recuperación. Rafa prefirió rescatar el valor que ha tenido ese periodo para conocer mejor al grupo. “Es lo que exigió esta Fecha FIFA: tan corto tiempo, muchos partidos. Pero me ha servido para poder trabajar aún más con ellos, conocerlos más. Hay que ver lo positivo de esta fecha e intentar mañana sacar un buen resultado”.

Rafa Márquez apuesta por los jóvenes rumbo al futuro del Tri

El seleccionador también volvió a defender su apuesta por futbolistas jóvenes. “Obviamente lo que me ocupa es la selección mayor, pero sí quisiera también dejar algo para poder apoyar a la gente de más abajo”, comentó. Márquez explicó que esta convocatoria le permitió observar de cerca a jugadores que podrían formar parte de procesos posteriores: “He traído mucha gente joven, gente que creo que tiene talento y me ha servido mucho este tiempo para poderlos ver, para saber cómo se comportan”.

Sobre Hugo Camberos, quien no tuvo participación contra Estados Unidos, Márquez aseguró que la decisión estuvo condicionada por el desarrollo del encuentro. “Quizás no se dio la circunstancia para poderlo probar en un partido como este. Es un chico que viene creciendo, es un chico joven. Después, las circunstancias del partido, con uno menos, obviamente ya no entraba dentro de los planes”, explicó. También precisó que prácticamente todos los convocados han tenido minutos y que Alex Padilla es el único portero pendiente de participación.

Finalmente, Márquez habló del homenaje que recibirá Guillermo Ochoa y evitó entrar en comparaciones históricas. “He convivido con Memo tanto dentro como afuera de la cancha. Es un gran ser humano, obviamente ha sido un gran profesional. El tema de las comparaciones nunca me ha gustado porque todos somos únicos y todos somos diferentes”, expresó. Después resumió el peso de Ochoa en el Tricolor: “Para la selección fue alguien importantísimo en momentos importantísimos y sí, es una leyenda del fútbol. Muy merecido el homenaje y seguramente mañana le daremos un buen abrazo”.

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