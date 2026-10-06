¡El Arsenal pone la mira sobre Gilberto Mora! Los Gunners sacudirían el mercado por la esmeralda mexicana

El Arsenal estaría analizando una oferta millonaria para comprar la ficha de Gilberto Mora con la intención de superar cualquier propuesta de sus rivales

El Arsenal levantaría la mano por Gilberto Mora | Imago7

El futuro de Gilberto Mora sigue en el aire; sin embargo, parece que el siguiente paso de la esmeralda mexicana podría ser en el fútbol europeo y el Arsenal sería uno de los equipos más interesados en comprar la carta del futbolista de 17 años en el próximo mercado de fichajes.

De acuerdo con información de Teamtalk publicada este 6 de octubre, los Gunners analizan la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión de contrato que tiene Morita con los Xolos de Tijuana, la cual rondaría los 28 millones de dólares. El club de la Premier League incluso podría actuar de forma más agresiva con la intención de salvaguardar la operación frente a sus rivales.

Gilberto Mora todavía tiene contrato con los Xolos de Tijuana hasta 2029. El informe periodístico señala que ya hubo contactos con el entorno del futbolista con la intención de llegar a un acuerdo en enero, justo en el mercado de fichajes de invierno de 2027.

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Cabe recordar que las normas de FIFA impiden que el juvenil mexicano firme con algún equipo internacional mientras sea menor de edad. Sin embargo, Gilberto Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre y, a partir de ese momento, cualquier club interesado podrá redoblar esfuerzos con propuestas formales para hacerse de los servicios del jugador que saltó a la fama durante el pasado Mundial 2026.

Un grupo de ojeadores del Arsenal habría seguido al mediocampista durante la pasada justa mundialista que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá. Los Gunners supuestamente habrían establecido contactos con su representante, Rafaela Pimenta. El dinero posiblemente no sería un obstáculo debido al capital de Emirates, la base financiera del equipo.

Pese a que el panorama todavía seguiría abierto, la idea del Arsenal sería contratar a un futbolista que pueda servir como reemplazo a futuro de Martin Odegaard. El jugador noruego tuvo problemas físicos durante los últimos meses y, aunque ya recuperó el ritmo futbolístico, el nombre de Gilberto Mora sería una opción viable para cumplir el mismo rol, debido a que los Gunners consideran que existen similitudes futbolísticas.

Teamtalk señala que Mikel Arteta, técnico del Arsenal, y su director deportivo, Andrea Berta, tendrían el visto bueno sobre Morita. Sin embargo, equipos como el Borussia Dortmund y Benfica también habrían tenido algunos contactos preliminares, aunque Barcelona y Real Madrid estarían mirando de cerca la situación rumbo al próximo mercado de fichajes.

Dentro de la Premier League existiría competencia por el ‘10’ de los Xolos de Tijuana. El mismo reporte indica que Liverpool ya habría contactado al mexicano con la intención de ficharlo en los próximos meses. Pero la lista de posibles pretendientes incluiría nombres que van desde el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el AC Milan.

La competencia por Gilberto Mora podría establecer un récord en el mercado de la Liga MX. Sin embargo, la situación comenzará a esclarecerse en el momento en el que cumpla 18 años.