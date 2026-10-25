Pumas vs Tigres en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Todas las acciones del duelo a desarrollarse en el Estadio Olímpico Universitario, solo por Claro Sports y en nuestro tradicional MINUTO A MINUTO

Pumas Vs Tigres, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La actividad sabatina de la jornada 14 llega a su fin, con Pumas y Tigres enfrentándose este sábado 24 de octubre en un partido que puede tener consecuencias en la pelea por los puestos de Liguilla del Apertura 2026. Ambos equipos llegan fuera de la zona de clasificación y separados por apenas dos puntos, por lo que el duelo en el Estadio Olímpico Universitario representa una oportunidad para acercarse a la fase final.

El conjunto universitario ocupa actualmente el undécimo puesto con 16 unidades, mientras que Tigres aparece en el lugar 14 con 14 puntos. Pumas solamente ha ganado uno de sus últimos seis partidos y viene de perder 2-0 ante Santos; los felinos regiomontanos, por su parte, suman dos triunfos en sus ocho presentaciones más recientes y llegan después de empatar con Chivas y perder ante León.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre los Pumas y los Tigres dentro de la fecha 14 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Pumas vs Tigres y dónde ver hoy 24 de octubre la Jornada 14 de la Liga MX 2026?

El partido Pumas vs Tigres se disputará este sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Apertura 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por Canal 5, ViX y TUDN, además de la cobertura minuto a minuto de Claro Sports.

Partido: Pumas vs Tigres

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Con cuatro jornadas todavía por disputar después de este compromiso, ambos clubes necesitan sumar para mantenerse en la carrera por la clasificación. Una derrota complicaría el panorama de cualquiera de los dos en la recta final de la fase regular.

Alineaciones Pumas vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Pablo Bennevendo; Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna; César ‘Chino’ Huerta, Robert Morales y Juninho.

Tigres: Nahuel Guzmán; Alan Franco, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Mauro Lainez; César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Diego Sánchez; Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre.

Antecedentes Pumas vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

En torneos cortos, Pumas y Tigres se han enfrentado 66 veces, con ventaja para el conjunto regiomontano. La UNAM registra 22 victorias, 16 empates y 28 derrotas, además de 84 goles anotados y 109 recibidos.

Si se consideran también los torneos largos, el historial alcanza 117 enfrentamientos: Pumas suma 42 triunfos, Tigres tiene 47 y se han registrado 29 empates. En goles, los universitarios han marcado 167 y los felinos 177.

El antecedente más reciente terminó con victoria de Pumas por 1-0 en el Estadio Universitario de Nuevo León. Robert Morales marcó al minuto 22 para terminar con una racha de seis partidos sin triunfo de los capitalinos frente a Tigres y casi 12 años sin ganar en ese escenario.

Los cinco enfrentamientos más recientes son:

Tigres 0-1 Pumas | Jornada 2 | Clausura 2026

Pumas 1-1 Tigres | Jornada 9 | Apertura 2025

Tigres 2-1 Pumas | Jornada 17 | Clausura 2025

Pumas 1-3 Tigres | Jornada 6 | Apertura 2024

Tigres 2-2 Pumas | Jornada 5 | Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios de Caliente.mx colocan a Tigres con una ligera ventaja en las apuestas. El triunfo del conjunto regiomontano aparece con +154, mientras que una victoria de Pumas tiene un momio de +168. El empate es el resultado con mayor cuota, con +240.

Entre los marcadores exactos, el 1-1 es el que presenta el momio más bajo, con +475. Le siguen las victorias 1-0 y 2-1 de Pumas, así como los triunfos 0-1 y 1-2 de Tigres, todos con una cuota de +700.

El escenario plantea un encuentro entre dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la fase final. Pumas buscará aprovechar su condición de local, mientras Tigres intentará recuperar terreno en la clasificación, con ambos obligados a convertir las últimas jornadas en una oportunidad para alcanzar la Liguilla.