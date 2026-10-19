Gran Premio de Estados Unidos 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 llega a Austin para la primera de tres carreras consecutivas en América, con Antonelli buscando el título y Cadillac de regreso en casa

La élite del automovilismo llega al Circuito de las Américas | Claro Sports

La Fórmula 1 regresa al continente americano para disputar la recta final de la temporada 2026. El Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas (COTA), abrirá una triple cartelera que continuará en México y Brasil, con tres fines de semana consecutivos de actividad que podrían resultar determinantes en la definición del Campeonato Mundial de Pilotos.

Kimi Antonelli llega a Texas con su primera oportunidad matemática de conquistar el título mundial, aunque el italiano de Mercedes no depende exclusivamente de su resultado. Para coronarse en Austin necesita ganar obligatoriamente la carrera, además de que su compañero George Russell termine fuera de los ocho primeros lugares y Lewis Hamilton no supere la quinta posición. El líder del campeonato afrontará así un fin de semana que podría convertirlo en campeón antes de las últimas cinco fechas del calendario.

Por su parte, Max Verstappen atraviesa su mejor momento de la temporada después de conseguir victorias consecutivas en Malasia y Singapur, además de imponerse en la carrera sprint de Marina Bay. Aunque el neerlandés se encuentra a 119 puntos de Antonelli, buscará alcanzar su victoria número 74 en la Fórmula 1 en uno de sus circuitos más exitosos, donde ha ganado cuatro de las últimas cinco ediciones.

El tetracampeón también defenderá su dominio de 2025, cuando consiguió la pole position y ganó tanto la sprint como el Gran Premio de Estados Unidos. Verstappen encabezó el podio por delante de Lando Norris y Charles Leclerc, en un fin de semana que reactivó sus aspiraciones al campeonato. Sin embargo, Norris terminó conquistando aquel título por apenas dos puntos de diferencia sobre el piloto de Red Bull.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1?

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 de octubre con las primeras dos sesiones de entrenamientos, mientras que el sábado se celebrará la última práctica antes de la clasificación. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Práctica Libre 1: viernes 23 de octubre, de 11:30 a 12:30 horas.

Práctica Libre 2: viernes 23 de octubre, de 15:00 a 16:00 horas.

Práctica Libre 3: sábado 24 de octubre, de 11:30 a 12:30 horas.

Las sesiones serán especialmente importantes para los equipos que introducirán actualizaciones en sus monoplazas. McLaren confirmó mejoras al paquete aerodinámico estrenado en Bakú, mientras que Mercedes continuará desarrollando las modificaciones incorporadas en Malasia, en busca de mantener su ventaja competitiva durante las últimas carreras del campeonato.

¿A qué hora es la clasificación para el GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación se disputará el sábado 24 de octubre, de las 15:00 a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos buscarán asegurar las mejores posiciones de salida en un circuito de 5.513 kilómetros que combina curvas de alta velocidad, cambios de elevación y fuertes zonas de frenado.

Para Cadillac, la sesión representará una nueva oportunidad de reducir la diferencia respecto a sus competidores directos. La escudería estadounidense todavía no consigue sumar su primer punto en la Fórmula 1 y ha tenido dificultades para encontrar un ritmo competitivo, especialmente en clasificación.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos 2026?

El Gran Premio de Estados Unidos se celebrará el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con una distancia programada de 56 vueltas al Circuito de las Américas.

Checo Pérez y Cadillac afrontarán su segunda carrera en casa de la temporada, después del Gran Premio de Miami del pasado 3 de mayo, donde el mexicano terminó en la decimosexta posición y Valtteri Bottas fue decimoctavo.

El equipo llega a Austin después de otro fin de semana complicado en Singapur. El tapatío terminó en el decimoséptimo puesto, mientras que el finlandés cruzó la meta en la decimonovena posición, a tres vueltas de los líderes. El objetivo inmediato de Cadillac será acercarse al ritmo del resto de la parrilla y conseguir sus primeras unidades en el campeonato.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

En México, los aficionados podrán seguir la actividad del Gran Premio de Estados Unidos a través de Sky Sports e izzi, además de la plataforma oficial F1 TV Pro, que ofrece la cobertura de las sesiones del campeonato.

Asimismo, Claro Sports tendrá el minuto a minuto de cada sesión, con actualizaciones de tiempos, posiciones, resultados y los acontecimientos más importantes del fin de semana en Austin.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Después de la visita a Texas, el campeonato continuará con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y posteriormente viajará a Interlagos para disputar el Gran Premio de Brasil. La temporada cerrará con las carreras de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.