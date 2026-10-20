Cadillac F1 presenta livery especial para Austin: Checo Pérez llevará el Viejo Oeste al GP de Estados Unidos

La escudería estadounidense presentó una decoración inspirada en la cultura de Texas para su primera participación en Austin con Checo Pérez y Valtteri Bottas

Livery especial de Cadillac F1 para el GP de EE. UU. | @Cadillac_F1

La escudería Cadillac F1 presentó una decoración especial para el Gran Premio de Estados Unidos 2026, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El equipo, que debutó esta temporada en la Fórmula 1, busca representar sus raíces estadounidenses a través de un diseño inspirado en la cultura del Viejo Oeste, con elementos que hacen referencia a la identidad de la región.

El monoplaza que conducirán Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas conservará su combinación de blanco y negro, pero incorporará figuras y patrones que recuerdan los bordados de la vestimenta tradicional del oeste estadounidense. La propuesta se desarrolló en colaboración con los estudios de diseño de General Motors, compañía que respalda el proyecto de Cadillac en la máxima categoría.

La presentación también marca un momento para el piloto mexicano, quien participará en el Gran Premio de Estados Unidos como integrante de Cadillac por primera vez. Austin será otra oportunidad para que Checo Pérez busque sumar sus primeros puntos con la escudería, que todavía no consigue unidades en el Campeonato Mundial de Constructores de 2026.

¿Cómo es el diseño especial de Cadillac para el Gran Premio de Estados Unidos?

La nueva decoración mantiene la base monocromática del MAC-26 y suma detalles gráficos inspirados en la cultura texana, entre ellos estrellas, figuras ornamentales y líneas que imitan bordados. El diseño incorpora referencias al Circuito de las Américas tanto en la parte delantera como en la zona posterior del monoplaza.

Cadillac recurrió a GM Design Studios para trasladar estos elementos a la carrocería. Los patrones blancos aparecen sobre las superficies negras de la cubierta del motor y alrededor de la cabina, mientras que otras figuras se distribuyen por el morro y los costados del vehículo. De esta manera, el equipo conserva sus colores de temporada, pero modifica su presentación para la cita de Texas.

La escudería acompañó el anuncio en redes sociales con una referencia al rodeo, una tradición asociada con la cultura de Texas. La intención es vincular la imagen del automóvil con las raíces de Cadillac y con el público estadounidense, en uno de los mercados que forman parte de la expansión comercial de la Fórmula 1.

A new look for our first rodeo. Distinctly American artistry brought to you in design collaboration with GM Design Studios. https://t.co/Uvr39uOGV3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 20, 2026

Cadillac repite su estrategia de Miami para conectar con los aficionados estadounidenses

No es la primera vez que Cadillac modifica la imagen de sus monoplazas durante su temporada de debut. En el Gran Premio de Miami 2026, disputado del 1 al 3 de mayo, el equipo utilizó una decoración con elementos de la bandera estadounidense sobre su diseño original de blanco y negro.

Aquella versión incorporó 50 estrellas en el alerón delantero, una por cada estado del país, así como las letras USA en el alerón trasero con los colores rojo, blanco y azul. Checo Pérez y Valtteri Bottas también utilizaron trajes especiales con referencias a la identidad estadounidense.

Checo Pérez y Cadillac buscan sus primeros puntos en la Fórmula 1 2026

Más allá de la decoración, Cadillac afrontará el Gran Premio de Estados Unidos con el objetivo de avanzar en el desarrollo de su monoplaza. Después de 17 carreras disputadas, la escudería ocupa el último lugar del Campeonato de Constructores y todavía no suma puntos, una situación que refleja las dificultades de su primera temporada en la categoría.

Para Checo Pérez, el fin de semana en Austin representa una oportunidad de evaluar los avances del MAC-26 ante los equipos de la zona media de la clasificación. El mexicano comparte la alineación con Bottas, en un proyecto que combina la experiencia de ambos pilotos con la estructura de General Motors.

La presencia de Cadillac también amplía la representación estadounidense dentro de la Fórmula 1, donde Haas compite desde 2016. Con el Gran Premio de Austin, Cadillac continuará su primera campaña en la parrilla de 11 escuderías, con una propuesta visual que coloca la identidad de Texas en el centro de su presentación y el desafío deportivo de conseguir sus primeras unidades.

Colton Herta también participará en el GP de Estados Unidos

El fin de semana tendrá otra novedad para Cadillac. Colton Herta participará en la primera práctica libre del viernes 23 de octubre en sustitución de Checo Pérez, quien recuperará su asiento para el resto de las sesiones. El piloto estadounidense también tendrá la oportunidad de conducir el MAC-26 con la decoración de Texas.

La actividad en Austin se desarrollará del 23 al 25 de octubre, con la clasificación el sábado y la carrera el domingo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La prueba está programada a 56 vueltas sobre el circuito de 5.513 kilómetros.