Así se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

México y Guatemala buscarán remontar, Estados Unidos defenderá seis goles de ventaja y Panamá recibirá a Curazao sin diferencia en el global

Los cuartos de final de la Concacaf Nations League llegan a sus partidos de vuelta con México y Guatemala obligados a remontar. Jamaica y Canadá ganaron sus respectivos encuentros de ida, mientras Estados Unidos construyó una ventaja de seis goles y Panamá empató con Curazao.

Los resultados dejaron escenarios distintos para la definición al Final Four: desde una serie sin anotaciones hasta otra condicionada por una goleada. Ninguna selección tiene todavía asegurada la clasificación, por lo que los segundos encuentros resolverán los cuatro boletos disponibles. Solo los estadounidenses parecen tener un pie en la siguiente instancia.

Estos son los cuartos de final de la Nations League

Las eliminatorias son México vs Jamaica, Canadá vs Guatemala, Estados Unidos vs Haití y Panamá vs Curazao. La Selección Mexicana, la canadiense, la estadounidense y panameña cerrarán sus respectivas llaves como local, por lo que tienen una ventaja que deberán aprovechar para dar el paso a la siguiente etapa que se llevará a cabo en California.

Resultados de los partidos de ida de los cuartos de final

Jamaica derrotó 3-2 a México y Canadá venció por el mismo marcador a Guatemala. Ambos enfrentamientos quedaron con un gol de diferencia, de modo que los equipos que perdieron conservan opciones de cambiar el rumbo de sus eliminatorias, sobre todo el cuadro dirigido por Rafa Márquez, que cierra la llave en Monterrey.

Estados Unidos obtuvo la mayor ventaja con su victoria 6-0 sobre Haití. En contraste, Curazao y Panamá terminaron sin goles, por lo que su segundo encuentro comenzará sin diferencia en el marcador acumulado, pero los Canaleros con la ventaja de cerrar como locales.

Curazao 0-0 Panamá | Crónica

Guatemala 2-3 Canadá | Crónica

Haití 0-6 Estados Unidos | Crónica

Jamaica 3-2 México | Crónica

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final?

Los duelos de vuelta se disputarán del domingo 15 al martes 17 de noviembre de 2026. Panamá recibirá primero a Curazao; mientras que Canadá enfrentará a Guatemala al día siguiente. El martes concluirá la ronda con Estados Unidos ante Haití y México frente a Jamaica.

Fecha Partido de vuelta Hora Estadio Domingo 15 de noviembre Panamá vs Curazao 17:00 Rommel Fernández Lunes 16 de noviembre Canadá vs Guatemala 19:00 BMO Field Martes 17 de noviembre Estados Unidos vs Haití 18:00 TQL Stadium Martes 17 de noviembre México vs Jamaica 20:30 Estadio Monterrey

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Criterio de desempate en los cuartos de final y qué obtienen los ganadores

El primer criterio de desempate en los cuartos de final de la Concacaf Nations League es la cantidad de goles en el marcador global, lo que decidirá quién avance al Final Four. Si existe empate, se aplicará el criterio de goles como visitante; si persiste la igualdad, habrá tiempo extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

Los cuatro vencedores obtendrán el pase al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Los eliminados aún podrán buscar un lugar en el certamen más importante de la Confederación, pero deberán hacerlo mediante los preliminares.