¡Entre lágrimas! Pochettino se despide de Estados Unidos y explica por qué fue imposible rechazar al Manchester United

El entrenador argentino habla tras hacerse oficial su salida de USMNT

Pochettino llora tras anunciar su salida de USMNT|KEVIN C. COX/GETTY IMAGES VIA AFP

El viernes por la mañana, US Soccer anunció que Mauricio Pochettino dejará el puesto de entrenador de la selección mayor de los Estados Unidos tras los cuartos de final de la Nations League ante Haití. El argentino fue nombrado como nuevo DT del Manchester United, tras lo cual tuvo una conferencia de prensa en la que explicó la decisión de volver a la Premier League pese a que renovó por cuatro años con USMNT tras el Mundial.

Entre lágrimas, Pochettino explicó que es una de las decisiones más difícil es de su carrera, pero trenes como los del United pasan una sola vez y decidió tomarlo, por más que en 2024, cuando llegó a Estados Unidos, no tenía planes de volver a dirigir a nivel de clubes. El entrenador también dio a conocer que US Soccer también tenía cláusulas en el contrato para terminar el vínculo durante el ciclo mundialista.

“Nunca dije que quería volver. Ellos lo saben, pero no hay muchas oportunidades en tu carrera del tamaño del Manchester United. Cuando llega, es difícil decir que no. Lo que quiero dejar claro es que, cuando decidimos juntos extender el vínculo, el compromiso también estaba para la federación si esto no resultaba. Si no ganábamos los cuatro juegos anteriores, quizá comienza a haber presión y pasan cosas distintas, o si en el futuro pasan cosas, llega nueva gente con otras ideas y dicen que piensan tomar otro camino en ese punto y Mauricio, tienes que irte a casa. Nunca pensamos que iba a pasar tan rápido, pero es algo de ambas partes, para ayudar a la Federación si este nuevo contrato de 4 años no servía, tener la posibilidad de no sufrir mucho. No estamos felices por separarnos, pero es algo que lógicamente puede pasar con un entrenador, federación, equipo o con una empresa”, declaró Pochettino en rueda de prensa.

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Pochettino dijo que las negociaciones comenzaron con el United el viernes 6 de noviembre. Tras ese fin de semana, había un acuerdo entre las tres partes, que incluía que el argentino estaría en el banquillo del Team USA esta Fecha FIFA, en la que se medirán a Haití en los cuartos de final de la Nations Legaue.

“No podemos menospreciar a la gente que está en este negocio. Cuando las cosas van creciendo, los jugadores son muy sensibles, también el staff, y todos sienten cosas. Todo se dio muy rápido. Llegamos el viernes y el domingo por la tarde comenzó a presentarse esta situación. Hubo contactos y fuimos transparentes. Lo primero que hablé con JT (Batson, CEO y secretario general de US Soccer) y la Federación. Fue positivo la manera en que llegamos al acuerdo. Tuve una reunión y le comuniqué a los jugadores y el staff. me apoyaron porque entienden la sensación y saben nuestro compromiso para los próximos dos partidos. La decisión entre US Soccer y el Manchester United, que acordaron que sigamos en esta concentración. No cambia nuestro compromiso y sabemos la importancia de estos dos partidos. Fue una decisión entre las tres partes”.

Pese a que dirigió en su carrera a equipos como el Tottenham, PSG y Chelsea, el entrenador argentino aseguró que es un sueño llegar a un club como el Manchester United.

“A toda la gente que está detrás de bambalinas y a los fans que están fuera. Al staff y los jugadores, que son el principal activo de esta Federación. Muchísimas gracias por estos dos años, que me hicieron sentir muy bien haciendo mi trabajo, compartiendo un grandísimo proyecto, siendo parte de esta familia. Es difícil hablar para mí porque soy una persona muy emocional. Cuando comenzamos a hablar de que fuera el entrenador de este país, estábamos muy emocionados. Compartimos una mentalidad y en lo que creíamos, en un programa que hicimos evolucionar juntos. Eso hizo que la decisión fuera difícil. Por un lado, es una decisión triste, pero por la otra tenemos que ser profesionales, dar el siguiente paso, hacer sueños realidad. Lo más importante es que lo que dejamos aquí, el tiempo que compartimos, todo lo que logramos, lo que construimos, el estándar que mejoramos en la Federación en conjunto y a nivel mundial. No preparé un discurso: hablo del corazón. Les agradezco a ustedes. Recuerdo la motivación, la capacidad de soñar en grande, de entrenar jugadores que quieren mejorar y compartir buenos momentos, que realmente les importa la Federación y el país, que los quieren poner en el lugar que merecen. También al staff, la gran familia que hace fácil nuestra vida. Es difícil decir el nombre de cada persona, pero quiero reconocer su valor a nombre de mi staff y mío. Muchas gracias. Es difícil porque son las personas con las que uno quiere trabajar, que al hablar, respetan el trabajo, nunca nos mintieron“.

Las lágrimas de Pochettino por dejar Estados Unidos

Pochettino habló en Atlanta, junto a JT Batson, el CEO y secretario general de US Soccer, y Cindy Parlow Cone, presidenta de la Federación, a quienes agradeció los dos años de trabajo en conjunto. Al hablar de todo el staff, fue cuando el entrenador no pudo contener las lágrimas.

“La persona es lo primero y por eso es muy difícil tomar esta decisión, pero tenemos que seguimos adelante. Les agradezco de corazón porque siempre fueron transparentes. Lo disfrutamos y aprendimos mucho de ustedes y de la gran gente de todo este país. Es una de las decisiones más difíciles de nuestra carrera“.

“Quiero agradecer a los fans por su apoyo. Cuando llegan estos momentos, es difícil porque no son decisiones sencillas; suele ser lo opuesto. Cuando te corren, lloras porque quieres seguir. En este caso, lloras por lo opuesto. Como dije antes, es una decisión difícil, pero al mismo tiempo, estamos emocionados por el siguiente paso, pero no es el momento para hablar. Lo que nos importa es tener el compromiso de siempre porque de verdad nos interesa la federación, los jugadores y toda la gente que está aquí. Los jugadores son increíbles y saben cómo lidiar con estas situaciones. Es cierto que no es una situación ideal; nunca lo son. El fútbol sigue, como la vida. Mantendremos estas relaciones, los recuerdos fueron increíbles. Cuando pasa este tipo de situaciones, la gente del fútbol la entiende. Cuando hablamos, fue una primera conversación difícil. No sabían si íbamos a llegar al Mundial, pero estábamos comprometidos. Pasaron muchas cosas en estos dos años, que se vio el compromiso también de ustedes hacia mí. Pasó antes del Mundial, cuando hablamos en Nueva York, que me ofrecieron seguir. Veníamos de una situación de marzo que no fue buena, que perdimos con Bélgica y Portugal. Son cosas que pasan, pero fueron directos y transparentes que creían en todos nosotros y ofrecieron continuar después del Mundial. Sabían que las cosas no podían salir en el Mundial, pero por eso siempre estarán en mi corazón. Es difícil encontrar gente tan transparente y que crea en un proyecto. La Federación está en grandes manos. Van a ser increíbles en el futuro con cualquier entrenador”, agregó.

Sobre cuál considera que será su legado en Estados Unidos, Pochettino comentó: “No tomamos un proyecto para hacer cosas que nos recuerden por siempre y tener nuestra foto en este edificio. En todo proyecto siempre es difícil de encontrar el nivel de donde empiezas. Dos años atrás empezamos desde un nivel que no hace falta ahora que lo aclaremos. Lo más importante es ver el futuro como lo ve la Federación y su gente. Hay unas buenas bases para seguir creciendo. Hay un muy buen nivel de jugadores, un pool de más de 70, 100, con experiencia, con juventud, que pueden crecer muchísimo más y pueden dar muchas satisfacciones a este país y federación. Lo más importante es haber sentado las bases fundamentales, compitiendo como se compitió en la Copa del ;undo, y después, comenzando este proyecto de cuatro años“.