Necaxa vs América en vivo: ¡Alineaciones listas en Aguascalientes!
América visita a Necaxa en la jornada 10 del Apertura 2026. Las Águilas llegan con 17 puntos; los Rayos, con ocho y necesidad de reaccionar
Alineaciones Necaxa vs América, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Necaxa: Luis Jiménez; Kaiky Naves, Raúl Martínez, Diego Ochoa, Carlos Vargas; Daniel Leyva, Kevin Rosero, Pedro Pedraza, Javier Ruiz, Owen González; Julián Carranza.
América: Rodolfo Cota; Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Cristian Borja; Edwin Cerrillo, Erick Sánchez; Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez; Miguel Borja.
Carranza combina gol y presencia física en el ataque de Necaxa
El atacante de los Rayos no solamente destaca por sus goles. Julián Carranza es el jugador de Necaxa con más faltas cometidas (20) y más faltas recibidas (22), reflejo de su participación constante en duelos individuales, juego aéreo y protección de balón cerca del área rival. Su capacidad para ganar contactos será una de las claves frente a los defensores azulcremas.
Necaxa acumula seis partidos sin victoria antes de enfrentar a las Águilas
Los Rayos atraviesan una racha complicada en el Apertura 2026. Necaxa no consiguió ganar en sus últimos seis partidos antes del duelo contra América, periodo en el que registró cinco goles anotados y 11 recibidos. En ese tramo sufrió derrotas ante Puebla, Cruz Azul y Atlético de San Luis, además de conseguir algunos empates.
Miguel Borja se convirtió en protagonista del Clásico Nacional
América llega con un delantero que atraviesa un momento importante. Miguel Borja fue clave en el empate ante Chivas al marcar un doblete después de ingresar como suplente, una actuación que permitió a las Águilas rescatar un punto en el duelo más importante de la jornada anterior.
América llega con bajas por lesión y convocatorias internacionales
Las Águilas tendrán modificaciones en su plantilla para enfrentar a Necaxa. Alan Cervantes quedó descartado por una lesión muscular, mientras que el equipo también presentó ausencias por llamados a selecciones nacionales. Entre los futbolistas que no estarían disponibles aparecen Brian Rodríguez, Óscar Perea, Isaías Violante e Israel Reyes por compromisos internacionales.
Necaxa no pierde ante América en Aguascalientes desde enero de 2024
El Estadio Victoria ha sido una sede complicada para las Águilas en los últimos enfrentamientos. Los tres duelos recientes disputados en Aguascalientes terminaron en empate: 1-1 en septiembre de 2024, 0-0 en enero de 2024 y 1-1 en julio de 2025. América buscará romper esa tendencia para sumar tres puntos como visitante.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx, América parte con la cuota más baja para llevarse los tres puntos: -110, mientras que una victoria del Necaxa paga +275 y el empate aparece en +270. Los momios pueden modificarse conforme se acerca el inicio del encuentro.
La diferencia en las cuotas también coincide con el desempeño de ambos equipos durante el torneo: América llega con 17 puntos, mientras Necaxa suma ocho después de nueve partidos. Los azulcremas buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos y los Rayos necesitan sumar en el Victoria para reducir la distancia respecto a la zona de clasificación.
Antecedentes Necaxa vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes muestran una serie con resultados repartidos. América ganó el enfrentamiento más reciente por 2-0 el 31 de enero de 2026, mientras que Necaxa consiguió su última victoria sobre las Águilas el 14 de febrero de 2025, cuando se impuso por 3-2. Entre ambos resultados se registró un empate 1-1 en Aguascalientes.
Últimos cinco enfrentamientos:
31.01.26 | América 2-0 Necaxa
26.07.25 | Necaxa 1-1 América
14.02.25 | América 2-3 Necaxa
21.09.24 | Necaxa 1-1 América
27.01.24 | Necaxa 0-0 América
Tres de los últimos cinco enfrentamientos terminaron empatados, mientras que América y Necaxa consiguieron una victoria cada uno en ese periodo. Además, los Rayos no han perdido los últimos tres duelos de Liga MX que disputaron como locales ante los azulcremas dentro de esta muestra, con tres empates consecutivos en Aguascalientes.
¿A qué hora juega Necaxa vs América y dónde ver hoy 27 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?
Necaxa y América se enfrentan este domingo 27 de septiembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro será el encargado de bajar el telón de la décima fecha del campeonato mexicano. FOX Sports también ubica el inicio del compromiso a las 21:10 horas.
La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de FOX y FOX One, mientras que el resultado, los goles y las principales acciones también podrán consultarse mediante las coberturas en vivo. América afronta el partido después de una fecha en la que varios clubes de Liga MX tuvieron actividad sin algunos seleccionados nacionales debido a la Fecha FIFA.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Necaxa vs América, jornada 10 Liga MX 2026!
América visita este domingo al Necaxa para cerrar la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas llegan al compromiso con 17 puntos y con la posibilidad de mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación, después de empatar 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional, resultado en el que Miguel Borja marcó dos veces para rescatar la igualdad.
La situación del Necaxa es diferente. Los Rayos tienen ocho unidades y necesitan sumar para salir de la zona baja de la tabla, luego de perder 3-1 frente al Atlético de San Luis en la jornada anterior. Aquel encuentro también significó el debut de Juan Reynoso como técnico del conjunto de Aguascalientes, que ahora tendrá su primer compromiso en casa bajo su dirección.