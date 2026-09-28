Necaxa vs América en vivo: ¡Alineaciones listas en Aguascalientes!

⏱ 0′

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx, América parte con la cuota más baja para llevarse los tres puntos: -110, mientras que una victoria del Necaxa paga +275 y el empate aparece en +270. Los momios pueden modificarse conforme se acerca el inicio del encuentro.

La diferencia en las cuotas también coincide con el desempeño de ambos equipos durante el torneo: América llega con 17 puntos, mientras Necaxa suma ocho después de nueve partidos. Los azulcremas buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos y los Rayos necesitan sumar en el Victoria para reducir la distancia respecto a la zona de clasificación.