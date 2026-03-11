¡Carlos Vela regresa al LAFC! El mexicano se une al grupo propietario del club

Carlos Vela se convierte en el último exjugador en asumir la propiedad del club que ayudó a construir desde sus inicios

Vela se retiró como el mexicano con más goles en la historia de la MLS | Imago7

Carlos Vela regresa al LAFC, aunque ahora como parte del grupo propietario del club. A través de un comunicado el equipo de Los Ángeles hizo oficial la incorporación del mexicano, quien marcó una época como futbolista durante los primeros años de la institución. “Los Angeles Football Club (LAFC) anunció hoy que la leyenda del club, Carlos Vela, se ha unido al grupo de propietarios del LAFC, marcando un nuevo capítulo en su histórica relación con el equipo Black & Gold y consolidando aún más su compromiso con el club y la ciudad de Los Ángeles”, destacó el club.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestra afición mientras seguimos construyendo el futuro”, declaró Vela.

Vela llegó al equipo como futbolista en agosto de 2017, convirtiéndose en el ‘Jugador Franquicia’ antes del debut del equipo en 2018. Durante seis temporadas, el delantero se convirtió en el elemento con más partidos jugados (152), más goles anotados (78) y más asistencias (72) en la historia del club. Además fue nombrado MVP de la temporada en 2019.

“Carlos siempre ha encarnado el compromiso con la excelencia, la ambición y la mentalidad de liderazgo que representa el LAFC. Desde su llegada a Los Ángeles, ayudó a definir el estándar Black & Gold y a impulsar a nuestro club a nivel mundial. La incorporación de Carlos a nuestro grupo de propietarios es una declaración de su estatus como jugador legendario en la historia de nuestro club y de su compromiso de ser una parte importante de nuestro futuro”, aseguró Bennett Rosenthal, propietario principal del LAFC.

Durante el paso de Vela por el LAFC, el grupo fue campeón de la Copa MLS 2022 y de los Supporters’ Shields en 2019 y 2022. A nivel individual el número 10 fue cuatro veces All-Star y tres veces incluido en el once ideal de la liga.

“Sencillamente, este club no sería lo que es hoy sin él. Ayudó a forjar nuestra identidad, nuestro estilo de juego y nuestra conexión con la ciudad desde el principio. Como propietario, Carlos seguirá influyendo significativamente en el LAFC, y nos enorgullece que su legado perdure como parte de nuestro futuro”, compartió John Thorrington, copresidente y gerente general del LAFC.

La presentación oficial de Carlos Vela se llevará a cabo este sábado 14 de marzo en el Estadio BMO, recinto inaugurado en 2018 y cuya capacidad es para 22 mil espectadores.

Te puede interesar: