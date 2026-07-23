Hugo Cuypers llega a Rayados y promete: “Daré todo lo que tengo”

El delantero belga Hugo Cuypers arribó a Monterrey para integrarse a Rayados de cara al Apertura 2026. El exjugador del Chicago Fire expresó su entusiasmo por la cultura futbolística mexicana y prometió entrega total bajo el mando de Matías Almeyda

Hugo Cuypers llega a Rayados y promete entrega total. Claro Sports

Hugo Cuypers ya está en Monterrey para completar su incorporación a Rayados de cara al Apertura 2026 de la Liga MX. El delantero belga fue recibido por aficionados y medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de Monterrey donde compartió sus primeras palabras como nuevo integrante del proyecto encabezado por Matías Almeyda.

El atacante de 29 años expresó su emoción por llegar al futbol mexicano y agradeció la recepción que encontró a su llegada a Nuevo León. Cuypers reconoció que la presencia de seguidores en la terminal representó una primera muestra de la exigencia y el respaldo que rodean al conjunto albiazul.

“Estoy realmente emocionado. Miren, mírenlos a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida. Es un honor para mí ser parte del club y haré mi mejor esfuerzo para que el equipo rinda lo mejor posible”, declaró el delantero ante los medios.

Cuypers llegó procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer luego de convertirse en una de las principales opciones de Rayados para reforzar el centro del ataque. El club regiomontano buscaba incorporar a un futbolista con presencia dentro del área y capacidad para competir por la titularidad durante el nuevo torneo.

La cultura del futbol mexicano convenció a Hugo Cuypers

Una de las razones que influyó en la decisión del atacante fue la forma en la que se vive el futbol en México. Cuypers explicó que la pasión de la afición y el entorno que existe alrededor de la Liga MX coinciden con su manera de entender el juego. “Creo que la cultura futbolística en México es algo que me atrae. Creo que corresponde también a mi estilo de juego y es un club enorme. Las conversaciones con ellos fueron muy bien y estuve emocionado desde el principio”, señaló.

El delantero también destacó el tamaño de la institución y el desarrollo de las negociaciones. La comunicación con la directiva permitió que el jugador conociera el proyecto deportivo antes de tomar una decisión y aceptar el cambio de la MLS a la Liga MX.

Cuypers aseguró que recibió referencias positivas sobre el club y la ciudad antes de cerrar su llegada. El belga consultó a personas cercanas y futbolistas que conocen el entorno del balompié mexicano para entender lo que representa jugar en Monterrey. “Sí, he hablado con mucha gente y todo fue súper positivo”, explicó.

La llegada del atacante todavía debía cumplir con los exámenes físicos y médicos antes de la firma del contrato y el anuncio oficial por parte de Rayados. El club decidió esperar el resultado de esas evaluaciones para completar los últimos pasos del movimiento.

Cuypers promete trabajo en su nueva etapa con Rayados

El futbolista evitó presentar objetivos individuales relacionados con una cifra de goles para su primera temporada en México. Su mensaje estuvo enfocado en el trabajo y en la disposición para responder a las necesidades del equipo. “Daré, daré todo lo que tengo. Eso es todo lo que puedo prometer”, afirmó.

Cuypers tendrá que competir por un lugar en un ataque en el que también aparecen Uros Djurdjevic y Roberto de la Rosa. Su incorporación le ofrece a Matías Almeyda una alternativa con características diferentes y aumenta las opciones para modificar el sistema según el rival o el momento del partido.

Hugo Cuypers llega como uno de los goleadores de la MLS

El delantero aterrizó en Monterrey después de una etapa con Chicago Fire en la que se convirtió en una referencia ofensiva. Durante la temporada 2026 de la MLS registró 13 goles y se encontraba entre los máximos anotadores de la competencia antes de concretar su salida.

Su paso por Estados Unidos comenzó en febrero de 2024 cuando Chicago Fire lo contrató procedente del Gent de Bélgica. Desde su llegada acumuló minutos y anotaciones que permitieron que otros clubes siguieran su rendimiento.

Antes de jugar en la MLS el atacante desarrolló parte de su carrera en Europa. Pasó por equipos como Standard de Lieja, Olympiacos, Ajaccio, KV Mechelen y Gent. Esa trayectoria le permitió competir en distintos estilos antes de aceptar su primera experiencia en el futbol mexicano.

Rayados apuesta por esa capacidad de adaptación para fortalecer su ataque. El cuerpo técnico espera que el belga pueda intervenir como referencia dentro del área y que también participe en la presión que busca implementar Almeyda.

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