Oswaldo Pirela, coach de los Padres de San Diego, tenía permiso de trabajo vigente hasta 2029 y fue detenido por ICE

Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de los Padres, fue detenido por ICE pese a tener un permiso de trabajo vigente

Oswaldo Pirela fue detenido por ICE | Meg McLaughlin/Getty Images via AFP

El venezolano Oswaldo Pirela contaba con un permiso de trabajo otorgado por el gobierno de Estados Unidos en 2024 y con vigencia hasta 2029, según un documento presentado por su familia. Pese a ello, el coordinador de receptores de las ligas menores de los Padres de San Diego fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y actualmente enfrenta un proceso de deportación.

El documento fue entregado por su hermano, Juan Pirela, al medio Arizona’s Family y añade un elemento relevante al caso, al mostrar que la situación del venezolano va más allá de una simple detención por motivos migratorios. Nota completa, aquí.