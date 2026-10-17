Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Atlanta United vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

Sigue en directo el partido de la Major League Soccer entre el Inter Miami de Leo Messi y el Atlanta United de Tata Martino

Atlanta United vs Inter Miami en vivo MLS 2026 hoy | Claro Sports

La temporada regular de la Major League Soccer entra en su recta final. Jornada 31 y el Inter Miami de Leo Messi viajan para medirse al Atlanta United de Tata Martino y lo comentamos por Claro Sports.

Inter Miami ya aseguró su boleto a los MLS Playoffs 2026, al alcanzar los 52 puntos para ser segundos en la Conferencia Este. Atlanta, por su parte, está cerca de quedar eliminado, ya que solo suma 30 unidades. Es penúltimo y está a seis puntos del noveno y último sitio para la postemporada.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Atlanta United vs Inter Miami

El partido entre Inter Miami y Atlanta United se jugará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta este sábado 17 de octubre, con el silbatazo inicial programado para las 19:30 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos, 17:30 de la CDMX.

MLS 2026: alineaciones del Atlanta United vs Inter Miami, al momento

ATLANTA UNITED: Hovos; Edwards, Díaz, Alonso, Báez; Amaro, Almirón, Miranchuk, Fortune, Galoppo, Embolo.

Hovos; Edwards, Díaz, Alonso, Báez; Amaro, Almirón, Miranchuk, Fortune, Galoppo, Embolo. INTER MIAMI: St. Clair, Luján, Casemiro, Dos Santos, Reguilón, De Paul, Ayala, Galarza, Messi, Suárez y Berterame.

Antecedentes del Atlanta United vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

Hay 20 duelos previos entre Inter Miami y Atlanta United. Los de la Florida ganaron 8, por 7 derrotas y 5 empates. Con Messi en el campo, son cuatro victorias, por dos de Atlanta y tres empates. Estos fueron los últimos resultados:

Jornada 24 MLS 2026: Inter Miami 2-2 Atlanta United

Jornada 21 MLS 2025: Inter Miami 4-0 Atlanta United

4-0 Atlanta United Jornada 4 MLS 2025: Atlanta United 1-2 Inter Miami

Playoffs MLS 2024: Inter Miami 2-3 Atlanta United

Playoffs MLS 2024: Atlanta United 2-1 Inter Miami

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Pese a ser visitantes, Inter Miami es favorito para ganar el partido del sábado, según los momios de Caliente.mx. El triunfo de las ‘garzas’ paga -109, por +340 al empate y +225 a que Atlanta United se lleva los tres puntos en casa.