Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs FC Cincinnati

Inter Miami busca recuperar el segundo lugar del Este ante Cincinnati en la jornada doble de la MLS, mientras Lionel Messi pelea por el título de goleo de la temporada 2026

¿Cuándo juega Messi? Horario y dónde ver Inter Miami vs FC Cincinnati|Claro Sports

El Inter Miami de Lionel Messi entra en la recta final de la temporada regular de la MLS 2026 con el boleto a los playoffs asegurado, pero todavía con objetivos importantes por cumplir. Las Garzas recibirán al FC Cincinnati este miércoles 28 de octubre en el Nu Stadium.

Con tres partidos por disputar, el conjunto de Florida ocupa la tercera posición de la conferencia con 55 puntos, empatado con el New England Revolution, que conserva el segundo puesto. El equipo dirigido por Kily González necesita recuperar terreno después de su derrota por 2-0 ante New York Red Bulls.

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Por su parte, Cincinnati llega con la obligación de sumar para asegurar su presencia en la postemporada y aspirar a un boleto directo a la primera ronda. Los dirigidos por Pat Noonan ocupan el octavo lugar con 42 unidades, las mismas que Orlando City, séptimo de la clasificación. Además de la disputa por los puntos, Messi, encabeza la carrera por el campeonato de goleo con 25 anotaciones, tres más que Petar Musa.

Inter Miami vs FC Cincinnati: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El enfrentamiento entre Inter Miami y FC Cincinnati, correspondiente al cierre de la temporada regular de la MLS 2026, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en el Nu Stadium.

El partido se podrá seguir en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV. Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura del compromiso mediante su tradicional minuto a minuto, con las acciones más importantes, goles y actualizaciones del marcador.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y FC Cincinnati?

El Inter Miami buscará recuperar la confianza después de caer por 2-0 frente a New York Red Bulls, en un encuentro en el que apenas consiguió un disparo a portería. Aquella derrota también puso fin a una racha de 14 partidos consecutivos de Lionel Messi participando directamente en al menos una anotación, después de que el argentino disputara poco más de media hora.

Las Garzas suman 73 goles en la temporada y necesitan nueve más en sus últimos tres compromisos para superar su récord de 81 anotaciones en una misma campaña. A lo largo de su carrera Messi ha disputado cinco encuentros contra este rival, con un balance de tres victorias y dos derrotas. En estos compromisos ha registrado tres goles y seis asistencias.

Por su parte, Cincinnati atraviesa un momento de recuperación después de conseguir dos victorias consecutivas frente a DC United, la más reciente por 2-0. Los triunfos permitieron al equipo mantenerse en zona de clasificación y llegar empatado en puntos con Orlando City, que conserva el último boleto directo a la primera ronda de los playoffs.

La ofensiva es uno de los principales argumentos del conjunto dirigido por Pat Noonan, que promedia 2.1 goles por encuentro y está a una anotación de establecer un nuevo récord del club en una temporada regular. Sin embargo, sus problemas defensivos y disciplinarios han condicionado varios resultados, con siete expulsiones acumuladas, la cifra más alta de la Conferencia Este.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

El Inter Miami parte como favorito para quedarse con la victoria, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. El triunfo del conjunto de Florida presenta una cuota de -209, mientras que el empate se paga en +420 y una victoria del FC Cincinnati ofrece +425.

El pronóstico favorece a Miami, aunque Cincinnati cuenta con argumentos para competir y llega impulsado por dos victorias consecutivas. Además, el equipo visitante ha sumado puntos en tres de sus últimas cuatro visitas a las Garzas, por lo que el historial reciente anticipa un compromiso exigente.