Cruz Azul retrasa su viaje a Miami y reorganiza su llegada para la Campeones Cup

El equipo no pudo volar rumbo a Florida debido a un problema con el peso en la aeronave

Cruz Azul tiene problemas para volar a Miami. | Imago7.

El equipo cementero, dirigido por Joel Huiqui, tuvo que modificar de último momento su plan de viaje hacia Estados Unidos para disputar la Campeones Cup, luego de que la tripulación del vuelo chárter determinara que los parámetros de la aeronave no eran los idóneos para realizar el traslado, principalmente por cuestiones relacionadas con el peso.

El contratiempo obligó al club a reorganizar la operación. Cruz Azul decidió enviar desde hoy una avanzada integrada por miembros de la directiva, staff y personal encargado de la utilería, con el objetivo de comenzar a instalar la logística del equipo en Florida mientras se resuelve el traslado del plantel.

Los jugadores, en cambio, permanecerán una noche más cerca del AIFA y tienen previsto salir mañana martes 15 de septiembre a las 10 de la mañana, de acuerdo con el nuevo itinerario establecido por el club.

La modificación también implica reducir la carga del vuelo. Parte del equipaje del personal, material técnico y herramientas de entrenamiento será retirada de la aeronave para ser enviada posteriormente en otro vuelo. El objetivo es que la delegación llegue a Miami con el menor número de obstáculos posibles y pueda concentrarse en el compromiso internacional.

El retraso, sin embargo, coloca al calendario del encuentro bajo observación. El reglamento de FIFA contempla una referencia de 48 horas previas a un partido para que los equipos se encuentren en la sede del encuentro, un aspecto que ahora será analizado ante las circunstancias particulares del viaje de Cruz Azul.

¿El partido Cruz Azul vs Inter Miami será reprogramado?

La posibilidad de que el partido sea reprogramado no está determinada por el simple retraso del vuelo. La situación deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes, tomando en cuenta las condiciones de llegada del equipo y las disposiciones aplicables al encuentro.

Por ahora, el plan cementero es claro: la avanzada viaja primero y los futbolistas lo harán mañana a las 10 de la mañana. Cruz Azul intenta así recuperar parte del tiempo perdido y mantener en pie su participación en la Campeones Cup.

Lo que comenzó como un problema de peso en un vuelo chárter terminó convirtiéndose en una carrera contra el reloj para un equipo que ahora deberá completar su traslado, llegar a Florida y esperar la determinación sobre las condiciones en las que podrá disputarse el partido.

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