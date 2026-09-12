Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs Nashviille? Resultado de la MLS 2026

Inter Miami vs Nashville EN VIVO

La carrera por los playoffs de la MLS 2026 entra en una etapa importante con la jornada 26 de la temporada regular, que llega después de una fecha entre semana con 14 partidos. Uno de los encuentros que concentra la atención será el duelo entre Inter Miami y Nashville SC, dos equipos que volverán a enfrentarse en el tramo decisivo de la campaña.

Inter Miami recibirá a Nashville SC este sábado 12 de septiembre en el NU Stadium de Miami, Florida. Lionel Messi será nuevamente uno de los principales protagonistas del conjunto local, que buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos en la lucha por avanzar a los playoffs de la MLS Cup.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y marcará un nuevo enfrentamiento entre dos equipos que han protagonizado duelos importantes en las últimas temporadas. Miami buscará hacer valer la localía, mientras Nashville intentará llevarse un resultado que le permita avanzar en sus objetivos dentro de la temporada regular. Sigue toda la acción de Inter Miami vs Nashville SC en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.