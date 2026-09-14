Cruz Azul vs Inter de Miami de Lionel Messi: día, hora, alineaciones y dónde ver en vivo el Campeones Cup 2026

El Nu Stadium recibe el partido entre el monarca de la MLS y el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Conoce todos los detalles para seguir este compromiso

¿Cuándo es la Campeones Cup? Horario y dónde ver Cruz Azul-Inter Miami|Claro Sports

Cruz Azul viaja a la Florida para medirse al Inter Miami con la encomienda de mantener la hegemonía de la Liga MX contra la MLS en el torneo que mide a los máximos ganadores de ambas ligas, la Campeones Cup.

La octava edición del torneo se disputa este miércoles 16 de septiembre. Inter Miami, campeón de la MLS, recibe al Campeón de Campeones del fútbol mexicano, Cruz Azul, que se ganó el boleto al vencer al Toluca a finales del mes de julio.

Es el reencuentro de Leo Messi ante la Máquina, equipo que le trae buenos recuerdos al astro argentino, porque debutó con Inter Miami contra los celestes en la Leagues Cup de 2023, marcando un golazo de tiro libre en el último segundo para dar la victoria a las ‘garzas’. Tres años después se vuelven a ver las caras y el 10 buscará sumar el cuarto trofeo en la historia del club, tras ganar esa misma Leagues Cup, la Supporters’ Shield de 2024 y el título de la MLS en 2025.

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La Máquina, por su parte, quiere su primer título de la Campeones Cup y que sea el quinto de la Liga MX, cuarto consecutivo, en la historia de este torneo y redimir la derrota del 2021 ante Columbus Crew:

2018: Tigres UANL 3-1 Toronto FC

3-1 Toronto FC 2019: Atlanta United 3-2 América

3-2 América 2021: Columbus Crew 2-0 Cruz Azul

2-0 Cruz Azul 2022: New York City FC 2-0 Atlas

2-0 Atlas 2023: Tigres UANL 0-0 LAFC (4-2 penaltis)

0-0 LAFC (4-2 penaltis) 2024: América 1-1 Columbus Crew (5-4 penaltis)

1-1 Columbus Crew (5-4 penaltis) 2025: Toluca 3-2 LAFC

¿Cuándo se juega el Cruz Azul vs Inter de Miami, Campeones Cup 2026? Fecha y hora

La Campeones Cup se jugará en casa del campeón de la Major League Soccer, el Nu Stadium del Inter Miami, este miércoles 16 de septiembre. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos, 18:00 horas de la CDMX.

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¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Inter de Miami? Canales de TV y streaming

El partido se puede seguir a nivel mundial por el streaming de Apple TV, además de poder seguir las acciones minuto a minuto online por Claro Sports.

¿Cómo llegan el Cruz Azul y el Inter de Miami al partido de Campeones CUP 2026?

Inter Miami llega al partido como uno de los mejores equipos de la MLS en 2026. Son segundos en la Conferencia Este, con 45 puntos, tras una semana en la que empataron con el Chicago Fire y con el Nashville SC, el líder del sector que tiene 9 puntos de ventaja.

Cruz Azul, por su parte, superó el bache de hace par de semanas y es cuarto de la tabla general del fútbol mexicano, con 15 puntos, dos menos que el líder Guadalajara. Llegan con una racha de tres victorias consecutivas, luego de terminar la mala racha ante Necaxa, vencer a Santos y ganar el Clásico Joven ante el América el sábado 12 de septiembre.

Campeones Cup 2026: ¿Cuáles serían las alineaciones del Cruz Azul vs Inter de Miami?

Estas fueron las alineaciones que usaron Inter Miami y Cruz Azul el último fin de semana y que podrían repetir para la Campeones Cup:

INTER MIAMI: Dayne St. Clair, Ian Fray, Casemiro, Maxi Falcón, Fricio Caicedo, Yannick Bright, Telasco Segovia, Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco, Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Nicolás Ibáñez.

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