Los Cowboys derrotaron 51-30 a los Titans en la Semana 11 de la NFL, con cuatro pases de anotación de Prescott y 480 yardas ofensivas

Dallas mantiene la puja por la NFC East | Imagn Images via Reuters

Los Dallas Cowboys firmaron su actuación ofensiva más contundente de la temporada al derrotar 51-30 a los Tennessee Titans. El equipo texano anotó touchdown en sus primeras seis series ofensivas, aprovechó las dificultades defensivas de su rival y terminó con siete visitas a las diagonales para conseguir su quinta victoria de la campaña.

Dak Prescott encabezó la exhibición con 325 yardas, cuatro pases de touchdown y ninguna intercepción. El quarterback completó 28 de 33 envíos, con una efectividad del 84.8%, y encontró constantemente espacios en una secundaria de Tennessee que no consiguió frenar a los receptores locales.

El resultado también dejó una particularidad estadística: el 51-30 se convirtió en un Scorigami, término utilizado para identificar un marcador final que nunca antes se había registrado en la historia de la NFL.

Dallas anotó touchdown en sus primeras seis posesiones

Los Cowboys comenzaron el encuentro con una serie que terminó en una anotación terrestre de Javonte Williams. Aunque fallaron el intento de conversión de dos puntos, su ofensiva mantuvo el ritmo durante el resto de la primera mitad.

KaVontae Turpin amplió la diferencia con un acarreo de 22 yardas, mientras que CeeDee Lamb protagonizó una de las mejores jugadas del encuentro. Prescott escapó de la presión hacia su derecha y encontró al receptor en la zona de anotación, donde consiguió asegurar el balón y mantener ambos pies dentro del campo.

George Pickens también se sumó a la producción con una recepción de touchdown de 10 yardas. Con ello, Dallas llegó al descanso con una ventaja de 27-9, mientras Tennessee apenas había conseguido responder mediante tres goles de campo de Joey Slye.

Tennessee reaccionó, pero no pudo detener a Prescott

Los Titans encontraron mejores resultados después del descanso. Cam Ward abrió la segunda mitad con un touchdown terrestre de una yarda y posteriormente conectó con el novato Carnell Tate en una jugada de 59 yardas.

El receptor cayó al suelo tras realizar la recepción, logró levantarse sin que los defensores completaran el contacto para detener la jugada y escapó hasta las diagonales. La acción fue revisada y posteriormente confirmada.

Sin embargo, cada intento de reacción encontró una respuesta inmediata de Dallas. Javonte Williams consiguió su segundo touchdown del partido, ahora mediante una recepción de 11 yardas, y posteriormente Prescott anotó por tierra desde las dos yardas para colocar el marcador 41-23.

La primera serie ofensiva de los Cowboys que no terminó en touchdown llegó hasta el último cuarto. Brandon Aubrey convirtió un gol de campo de 49 yardas para ampliar la diferencia a 44-23, después de que Dallas hubiera conseguido seis anotaciones en sus primeras seis posesiones.

Quinnen Williams provocó el balón suelto que sentenció el encuentro

La defensiva de los Cowboys también tuvo una intervención decisiva en el cierre. Quinnen Williams capturó a Ward por el lado ciego y provocó un balón suelto que Dallas recuperó y devolvió 70 yardas, dejando a su ofensiva en una posición favorable para volver a sumar puntos.

Tres jugadas después, Prescott conectó con Brevyn Spann-Ford en un pase de dos yardas para conseguir su cuarto touchdown por aire y colocar el marcador 51-23 cuando restaban menos de cinco minutos.

Tennessee consiguió una última anotación mediante un pase espectacular de 12 yardas, con múltiples evasiones de captura, de Ward a Calvin Ridley, con 31 segundos en el reloj, para establecer el 51-30 definitivo.

This Cam Ward passing TD is absurd 🤯



(via @Titans) pic.twitter.com/C58UJKBOr1 — NFL on ESPN (@ESPNNFL) November 22, 2026

CeeDee Lamb y George Pickens superaron las 100 yardas

CeeDee Lamb terminó con 11 recepciones, 132 yardas y un touchdown, mientras que George Pickens sumó siete atrapadas, 102 yardas y otra anotación. Javonte Williams también tuvo una participación importante con 67 yardas terrestres y 24 por recepción, además de sus dos touchdowns. Turpin contribuyó con 41 yardas por tierra y una anotación.

Del otro lado, Ward completó 21 de 30 pases para 248 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción, además de su anotación terrestre. Tony Pollard fue el principal responsable del ataque por tierra de Tennessee con 110 yardas en 21 acarreos.

La diferencia también quedó reflejada en la presión defensiva. Dallas consiguió cinco capturas de quarterback, dos de Quinnen Williams y otras dos de Justin Houston, mientras los Titans no registraron ninguna.

Con este resultado, los Cowboys mejoraron su marca a 5-6, mientras Tennessee cayó a 1-9. Dallas consiguió una victoria importante para mantener sus aspiraciones de recuperación en la temporada, aunque su defensa volvió a permitir 30 puntos.