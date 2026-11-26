Sigue el partido de Acción de Gracias de la NFL. Philadelphia visita a los Cowboys en la semana 12

Eagles vs Cowboys en vivo directo la NFL | Claro Sports

La tradición del Día de Acción de Gracias en la NFL continúa con uno de los enfrentamientos más esperados de la jornada: Dallas Cowboys recibe a Philadelphia Eagles en el segundo partido de la cartelera de Thanksgiving. Ambos equipos llegan después de conseguir victorias en la Semana 11, por lo que buscarán mantener el impulso en un duelo que también tiene implicaciones dentro de la división Este de la Conferencia Nacional.

Dallas llega tras imponerse 51-30 a los Tennessee Titans, en un encuentro en el que su ofensiva consiguió touchdowns en sus primeras seis series. Por su parte, Philadelphia tuvo un compromiso más cerrado frente a los Pittsburgh Steelers, a quienes derrotó 19-16 para sumar una nueva victoria en la temporada.

Ahora, Cowboys y Eagles se enfrentan en una rivalidad divisional en la que cada resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs. Sigue el minuto a minuto de este encuentro de Thanksgiving en Claro Sports. Sigue el partido y estadísticas aquí