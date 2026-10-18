Cowboys vs Packers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

Packers reciben a Cowboys en Lambeau Field. Green Bay busca prolongar su buen momento, mientras Dallas necesita mejorar su defensa y volver al triunfo

Partidos en directo: Cowboys vs Packers 1 Claro Sports

Los Green Bay Packers reciben a los Dallas Cowboys este domingo 18 de octubre en el Lambeau Field, en el partido estelar del Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL. Green Bay llega con marca de 3-2 después de imponerse por 31-7 a los Chicago Bears, mientras que Dallas busca recuperarse de la derrota por 24-16 ante los Tampa Bay Buccaneers. Con Jordan Love al frente de una ofensiva que viene de firmar una de sus mejores actuaciones de la temporada, los Packers intentarán aprovechar la localía para sumar su tercera victoria consecutiva.

Por su parte, los Cowboys necesitan mejorar su rendimiento defensivo para competir ante un rival que ha mostrado capacidad para explotar el juego aéreo. Dak Prescott tendrá como principales aliados a CeeDee Lamb y George Pickens, dos armas que pueden marcar diferencias ante una defensa de Green Bay que también afronta bajas importantes, entre ellas la del ala defensiva Micah Parsons, quien continúa recuperándose de una lesión de rodilla. El antecedente más reciente entre ambas franquicias fue un espectacular empate 40-40 en 2025, por lo que el enfrentamiento promete emociones y podría convertirse en otro duelo de muchos puntos. SIGUE EL PARTIDO EN DIRECTO