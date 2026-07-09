Jalen Brunson se somete a una delicada cirugía por lesión en la muñeca izquierda

El MVP de las Finales jugó lesionado ante los Spurs y ahora pasó por el quirófano para resolver el problema de fondo.

El MVP arrastraba una lesión en su muñeca | JACOB GONZALEZ /GETTY IMAGES VIA AFP

Jalen Brunson viene de vivir una montaña rusa de emociones. Primero levantó el trofeo Larry O’Brien con los New York Knicks, se colgó la medalla de MVP de las Finales y, apenas unas semanas después, terminó en el quirófano para reparar una molestia que lo venía persiguiendo desde finales de la temporada. El base se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda y todo indica que el proceso de recuperación durará entre seis y ocho semanas.

Lo llamativo del asunto es que Brunson decidió posponer la operación hasta terminar la temporada, priorizando el título por encima de su propio cuerpo. Jugó buena parte de la postemporada arrastrando esa lesión, algo que solo se supo con claridad después de la coronación. Esa decisión, más allá del resultado deportivo, dice muchísimo sobre el compromiso del base con su franquicia.

Una lesión que no le impidió brillar en las Finales

Acá está lo más impresionante de toda la historia. Brunson soportó molestias durante toda la serie final contra los San Antonio Spurs, pero eso no le impidió convertirse en la figura absoluta de la serie. Su punto más alto llegó en el quinto juego, cuando anotó 45 puntos y estableció un récord de franquicia en unas Finales, sellando así el campeonato para Nueva York.

Ese partido resume perfectamente el tipo de competidor que es. Con la muñeca izquierda resentida, sin poder rendir al cien por ciento físicamente, Brunson igual encontró la forma de ser determinante en el momento más importante de la temporada. El sacrificio físico terminó valiendo el anillo, y ese detalle le añade una capa extra de mérito a su MVP.

El camino hacia la recuperación y la próxima temporada

La buena noticia para los Knicks y su afición es que el pronóstico luce optimista. Según fuentes cercanas al equipo, la expectativa es que Brunson retome las actividades de baloncesto antes del inicio de los campamentos de entrenamiento, por lo que no se prevé que se pierda partidos de la temporada 2026-27. La intervención se realizó durante el receso, el momento ideal para que el cuerpo médico de los Knicks resuelva de raíz un problema que se venía arrastrando desde la campaña de campeonato.

Este tipo de operaciones en la muñeca suelen requerir paciencia, pero los plazos manejados por la organización sugieren que no habrá sobresaltos de cara al arranque de la próxima campaña. Para los Knicks, tener a su base estrella sano y sin limitaciones físicas es una noticia enorme, sobre todo después de ver de lo que es capaz cuando juega lesionado. Si esto hizo con una muñeca comprometida,la ilusión de ver a un Brunson al cien por ciento en la nueva temporada ya empieza a generar expectativa entre los fanáticos de Nueva York.

Te puede interesar: