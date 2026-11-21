El técnico de los blaugranas afronta el duelo ante Villarreal con bajas en defensa, el regreso de Raphinha y la incorporación de dos juveniles de 16 años a los entrenamientos



Flick confirma dos bajas en Barcelona y aclara la polémica de Raphinha. | Reuters

Hansi Flick confirmó cambios en el Barcelona para enfrentar al Villarreal en la jornada 13 de LaLiga 2026-27. El entrenador alemán anunció que Pau Cubarsí comenzará el encuentro desde el banquillo por molestias físicas, mientras que Andreas Christensen no estará disponible por una lesión muscular. En contraste, el conjunto catalán recupera a Jules Koundé, Frenkie de Jong y Dani Olmo, quienes participaron en el entrenamiento previo al compromiso.

El Barcelona recibirá al Villarreal este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou, a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. El conjunto de Flick llega como líder de LaLiga con 33 puntos, producto de 11 victorias y una derrota en 12 partidos, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con 30 unidades antes de su compromiso de la jornada.

El entrenador también abordó la situación de Raphinha, quien permaneció con la selección de Brasil pese a una suspensión que le impidió disputar un amistoso, y explicó los motivos por los que aceptó la decisión. Además, el Barcelona incorporó a dos futbolistas de 16 años del Juvenil B a la sesión de entrenamiento de este sábado 21 de noviembre.

Hansi Flick confirma la ausencia de Christensen y manda a Cubarsí al banquillo

Pau Cubarsí no será titular ante el Villarreal debido a molestias físicas, según explicó Flick en conferencia de prensa. El defensa de 19 años participó en el entrenamiento del sábado, pero el cuerpo técnico decidió reducir su carga de trabajo después de su actividad con el Barcelona y la selección española. “Estará en el banquillo y viajará a Bakú”, señaló el entrenador, quien también recordó la cantidad de partidos que ha disputado el futbolista durante los últimos meses.

La situación de Andreas Christensen representa otra baja para la defensa del Barcelona. El futbolista danés presenta molestias musculares y no participó en la sesión previa al encuentro. Flick confirmó que estará fuera aproximadamente dos partidos, por lo que tampoco viajará para enfrentar al Sabah de Azerbaiyán el miércoles 25 de noviembre, por la Champions League. El defensa se suma a una lista de ausencias en la que aparecen Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart.

Hansi Flick aclara la situación de Raphinha tras su estancia con Brasil

Raphinha permaneció tres días más en Singapur con la selección brasileña después de recibir una tarjeta roja ante Japón, en el partido que terminó con derrota por 3-2 para Brasil. La expulsión le impidió disputar el siguiente amistoso contra Singapur, pero el atacante decidió continuar con sus compañeros antes de regresar a Barcelona. Flick reconoció que habló con el futbolista y evitó cuestionar públicamente la decisión del cuerpo técnico brasileño.

“Tengo mi opinión, pero no es importante”, expresó el entrenador alemán antes de destacar el compromiso de Raphinha con el Barcelona. Flick aseguró que acepta las decisiones de la selección brasileña y defendió el trabajo del delantero: “Cuando está aquí lo da todo”. El atacante regresó a los entrenamientos el jueves y se encuentra disponible para enfrentar al Villarreal. Raphinha suma 15 goles en LaLiga y 19 en todas las competiciones durante la temporada.

Barcelona incorpora a dos jugadores de 16 años antes de enfrentar al Villarreal

Mika Baza y Noah Garcia, ambos de 16 años, participaron en el entrenamiento del primer equipo del Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick. Los dos futbolistas pertenecen al Juvenil B. Baza juega como defensa central, llegó en el verano de 2026 procedente del Hamburgo y es primo de Jonathan Tah, jugador del Bayern Munich. Por su parte, Garcia ocupa la posición de extremo y regresó al club después de una cesión al CE Sabadell.

La presencia de los juveniles respondió a la falta de jugadores disponibles de otras categorías del Barcelona. El Juvenil A tenía actividad durante la jornada y el Barça Atlètic debía enfrentar al Espanyol B. Hamza Abdelkarim tampoco participó en el entrenamiento del primer equipo y posteriormente quedó fuera del compromiso del filial por molestias. Flick deberá administrar los minutos de su plantilla ante un calendario de nueve partidos en 27 días, con compromisos de LaLiga y Champions League.