¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de la Champions League?

Los constantes goles de Haaland y Mbappé los hacen subir en la tabla histórica de máximos realizadores de la Liga de Campeones

Ronaldo, Messi y los máximos goleadores de la Champions | Imago7 / Reuters / AFP

La Champions League, el torneo más importante de clubes de Europa, tiene una larga tradición al ser la medida para cualquier jugador que quiere exponerse a los escaparates del fútbol internacional.

Cuando hablamos de los jugadores que más goles han anotado en este campeonato, no podemos dejar de mencionar a Cristiano Ronaldo o Leo Messi, pero hay uno que se está acercando al exclusivo club que tienen los dos colosos de los últimos años: Robert Lewandowski, además de que jugadores como Haaland y Mbappé están subiendo posiciones en el listado histórico de máximos realizadores.

¿Qué es la Champions League? Breve historia del mejor torneo de fútbol del mundo

El torneo tomó el nombre de la Champions League desde la temporada 1992-93. Antes era conocido como la Copa de Europa, por lo que alguno que otro goleador que está dentro de este listado anotó algunas dianas cuando existía el formato anterior, aunque la mayoría son del pasado reciente, al incrementar la cantidad de juegos.

La Copa de Europa nació en 1955-56 y este formato no tenía fase de grupos, razón por la cual había menos partidos para anotar goles. En este sentido, si sólo contamos el antiguo sistema de competencia, el máximo goleador sería Alfredo Di Stéfano, quien rompió las redes en 49 ocasiones de 58 partidos posibles, un promedio que ningún otro jugador de la era contemporánea puede igualar.

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la Champions League | Imago7

Máximos goleadores de la Champions League

Según los datos de la UEFA, Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los máximos goleadores de la Champions League, con 141 goles en 183 partidos a lo largo de 19 temporadas, debajo se encuentra Leo Messi con 129 tantos en 163 partidos, con el mismo número de temporadas que el portugués, pero con tres años menos que bien podrían rendirle para romper el récord.

Debajo se encuentra Robert Lewandowski, con 109 dianas, y Karim Benzema con 90 anotaciones en la pizarra. El polaco es el máximo anotador en activo, ya que los dos ex Real Madrid y el astro argentino ya no están jugando en clubes europeos.

Entre los jugadores en activo, Lewandowski es el máximo anotador, pero hay varios que están llegando al Top 10. Mbappé ya supera a Van Nistelrooy en el sexto sitio, mientras que Haaland y Salah siguen avanzando. Los goles de Kane y Griezmann los dejan dentro del Top 20 histórico, dejando fuera a Neymar, que se quedó con 43 tantos.

Cristiano Ronaldo | 141 goles Leo Messi | 129 Robert Lewandowski | 109 Karim Benzema | 90 Raúl | 71 Kylian Mbappé | 68 Ruud van Nistelrooy | 60 Andriy Shevchenko | 59 Erling Haaland | 57 Thomas Müller | 57 Mohamed Salah | 54 Thierry Henry | 51 Harry Kane | 50 Filippo Inzaghi | 50 Zlatan Ibrahimovic | 49 Alfredo di Stéfano | 49 Eusébio | 47 Sergio Agüero | 47 Antoine Griezmann | 45 Didier Drogba | 44

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