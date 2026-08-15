El PSG hace oficial el fichaje de Ferran Torres tras su paso por el FC Barcelona

El campeón del mundo deja el Barcelona para unirse al ambicioso proyecto del PSG, donde volverá a estar bajo las órdenes de Luis Enrique

PSG confirma la llegada de Ferran Torres | PSG

El Paris Saint-Germain confirmó uno de sus movimientos más importantes del mercado con la incorporación de Ferran Torres, delantero español que llega al conjunto francés después de una etapa destacada en el FC Barcelona. El atacante firmó contrato hasta 2031 y utilizará el dorsal número 9, una responsabilidad que refleja la confianza del club en su capacidad ofensiva.

El futbolista de 26 años arriba a París con un currículum marcado por títulos nacionales e internacionales. Además de sus éxitos a nivel de clubes, Ferran llega como campeón del mundo con la selección española, después de haber sido protagonista en la conquista del segundo Mundial en la historia de La Roja.

Nacido en Foios, España, el 29 de febrero de 2000, Ferran Torres comenzó su relación con el fútbol desde muy pequeño a través del fútbol sala. Su talento lo llevó a incorporarse a la cantera del Valencia CF a los siete años, donde completó todo su proceso de formación hasta convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español.

Su debut en LaLiga llegó en diciembre de 2017 ante el Eibar, convirtiéndose en el primer futbolista nacido en el siglo XXI en disputar un partido en la máxima categoría española. Con el Valencia acumuló 97 partidos, ganó la Copa del Rey en 2019 y estableció registros de precocidad dentro del club, como convertirse en el jugador más joven en alcanzar 50 encuentros de liga con la institución.

Después de destacar en Mestalla, Ferran dio el salto a la Premier League con el Manchester City en 2020. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, el español comenzó una nueva etapa en Inglaterra, donde conquistó títulos y tuvo participación en una de las generaciones más exitosas del conjunto ciudadano.

Con el equipo inglés disputó 43 partidos, marcó 16 goles y aportó cuatro asistencias. Durante su estancia en Manchester ganó la Premier League y la Copa de la Liga, además de formar parte del plantel que alcanzó la final de la Champions League en la temporada 2020-2021.

En enero de 2022, Ferran regresó al fútbol español para convertirse en jugador del FC Barcelona, donde encontró mayor protagonismo y se consolidó como una pieza importante del ataque azulgrana. Con el conjunto catalán disputó 207 partidos, marcó 65 goles y conquistó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Uno de sus momentos más recordados con el Barcelona ocurrió en la final de la Copa del Rey de 2025 frente al Real Madrid, cuando apareció en un momento decisivo para marcar el gol que llevó el encuentro a la prórroga y posteriormente encaminó el triunfo azulgrana. Su rendimiento le permitió ganarse el apodo de “El Tiburón” por su intensidad y capacidad ofensiva.

Su historia con la selección española comenzó desde las categorías juveniles, donde conquistó los Campeonatos de Europa sub 17 en 2017 y sub 19 en 2019. Luis Enrique fue quien le abrió las puertas del combinado absoluto en 2020, durante un partido de la Liga de Naciones ante Alemania.

Desde entonces, Ferran participó en la Eurocopa 2020 y el Mundial de Qatar 2022, además de conquistar la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024. Su gran momento llegó este verano en Norteamérica, donde fue parte de la generación española que ganó el Mundial y marcó el gol decisivo en la final ante Argentina durante la prórroga, actuación que le valió el reconocimiento como Jugador del Partido.

Tras hacerse oficial su llegada al PSG, Ferran Torres mostró su ilusión por iniciar una nueva etapa bajo la dirección de Luis Enrique, entrenador que ya conoce de su paso por la selección española. “Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain”, expresó el atacante.

El delantero también agradeció la confianza de la directiva parisina y aseguró que llega con el objetivo de seguir sumando títulos. “Espero ayudar a ganar la mayor cantidad de trofeos posible”, señaló Ferran, quien ahora tendrá el reto de convertirse en una de las principales referencias ofensivas de un PSG que busca mantenerse en la cima del fútbol europeo.

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