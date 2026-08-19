Se hizo oficial el fichaje de Jeyland Mitchell y Costa Rica vuelve a tener un futbolista en el Top 5 de ligas europeas

El fichaje devuelve a Costa Rica a una de las principales ligas de Europa desde la etapa de Keylor Navas en Francia.

Jeyland Mitchell jugará en Racing de Estrasburgo | IG: rcsa

Jeyland Mitchell ya tiene nuevo destino en el fútbol europeo. El defensor costarricense fue anunciado como jugador del Racing de Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 de Francia, después de concretarse su salida del Sturm Graz de Austria. El vínculo entre el zaguero y la institución francesa se extenderá hasta 2031.

El costarricense llega a Francia después de una trayectoria que comenzó a tomar forma en el fútbol europeo durante 2024. Mitchell dejó Alajuelense para incorporarse al Feyenoord de Países Bajos, que posteriormente lo cedió al Sturm Graz. En Austria consiguió continuidad y terminó despertando el interés del conjunto francés.

La operación se habría cerrado por una cantidad cercana a los 8 millones de euros, cifra que convierte al defensor en la venta más cara de un jugador defensivo en la historia del Sturm Graz. El movimiento también marca un nuevo capítulo para Mitchell, quien continúa su carrera lejos de Costa Rica.

Jeyland Mitchell ya habló como jugador del Estrasburgo

El nuevo futbolista del Estrasburgo apareció en el material de presentación publicado por el club y se refirió a la conexión entre Costa Rica y la institución francesa. “Hay historias que comenzaron hace mucho tiempo. En 1953, Milner Ayala, internacional paraguayo, se convirtió en uno de los primeros jugadores sudamericanos en vestir la camiseta del Racing; después otros siguieron sus pasos. Yo vengo de Limón, Costa Rica, y es en Estrasburgo donde la historia continúa.”

En ese mismo mensaje, Mitchell destacó lo que representa convertirse en el primer costarricense en defender los colores del Racing. “Costa Rica nunca había tenido un representante vistiendo los colores del Racing y yo me siento orgulloso de ser el primero”, afirmó el zaguero en el video de presentación.

Con su llegada al Estrasburgo, Mitchell tendrá la posibilidad de disputar la Ligue 1 y enfrentarse a equipos como el Paris Saint-Germain. El torneo francés será además una nueva prueba para un futbolista que ya tuvo experiencia internacional con la Selección de Costa Rica.

El fichaje devuelve a Costa Rica a una de las principales ligas de Europa desde la etapa de Keylor Navas en Francia. Para Mitchell, el siguiente objetivo será consolidarse en el Estrasburgo y aprovechar el contrato hasta 2031 para continuar su desarrollo en el fútbol europeo.

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