Cruz Azul vs Juárez en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Cruz Azul recibe a Juárez en la jornada 12 del Apertura 2026. Consulta horario, canales de transmisión, antecedentes, pronósticos y momios del partido de hoy en la Liga MX

Partidos en vivo: Cruz Azul vs Juárez | Claro Sports

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre en la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que presenta realidades muy distintas para ambos equipos. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, llega en el séptimo lugar de la clasificación con 17 puntos y necesita recuperar terreno después de tres encuentros consecutivos sin ganar. Los cementeros acumulan cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de 22 goles a favor y 21 en contra.

Por su parte, FC Juárez ocupa el último lugar de la tabla general con apenas cuatro puntos de 33 posibles, producto de una victoria, un empate y nueve derrotas. Los Bravos, ahora bajo las órdenes de Gustavo Lema, buscarán sorprender a los capitalinos después de igualar 1-1 con Tijuana en la fecha anterior. Cruz Azul también viene de un empate, aunque por 3-3 ante Pumas, resultado que prolongó una racha sin triunfos que comenzó con la derrota frente a Monterrey y continuó con otra igualada ante Toluca.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Juárez y dónde ver hoy 17 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?

El partido entre Cruz Azul y FC Juárez se disputará este sábado 17 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX Premium por streaming. También podrá seguirse mediante Layvtime en YouTube. El enfrentamiento cerrará la actividad sabatina de la jornada 12, con La Máquina obligada a aprovechar su condición de local ante el último lugar del campeonato.

Antecedentes Cruz Azul vs Juárez: marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Cruz Azul domina los antecedentes recientes contra FC Juárez, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos. El duelo más reciente se disputó el 30 de enero de 2026 y terminó con una victoria cementera por 4-3 en territorio fronterizo. Antes, La Máquina ganó 3-2 el 19 de septiembre de 2025, mientras que los Bravos consiguieron imponerse 1-0 el 18 de enero de ese mismo año. La lista se completa con el triunfo capitalino por 4-0 del 23 de octubre de 2024 y el empate sin goles del 19 de enero de 2024.

El historial también favorece ampliamente a Cruz Azul cuando juega como local, pues registra siete victorias en siete enfrentamientos de Liga MX ante los Bravos. Además, los fronterizos llegan con cinco derrotas en sus cinco encuentros como visitantes durante el Apertura 2026. Estas estadísticas colocan al conjunto celeste en una posición favorable para sumar tres puntos, aunque su reciente irregularidad y las dificultades defensivas que ha mostrado mantienen abierta la posibilidad de una sorpresa.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Cruz Azul aparece como el amplio favorito para quedarse con la victoria ante FC Juárez, de acuerdo con los momios de caliente.mx proporcionados para este encuentro. El triunfo de La Máquina paga -345, mientras que el empate se cotiza en +480 y una victoria de los Bravos ofrece +810. Las cuotas reflejan la diferencia entre ambos equipos en la clasificación y el historial favorable de los cementeros, aunque no garantizan el resultado. Juárez buscará romper los pronósticos y conseguir su primera victoria como visitante del torneo, mientras que Cruz Azul intentará terminar con su racha de tres partidos sin ganar.