Querétaro vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Querétaro recibe a Cruz Azul en la jornada 14 del Apertura 2026. Los Gallos buscan recuperarse de dos derrotas, mientras la Máquina quiere extender su racha invicta
César Arturo Ramos Palazuelos, designado para dirigir el encuentro
El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos aparece como central del Querétaro-Cruz Azul en el reporte arbitral de la jornada 14. El silbante cuenta con gafete FIFA desde 2014 y dirigió encuentros en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, incluidas semifinales de ambas competiciones. La Federación Mexicana de Futbol también registra seis finales de Liga MX dentro de su trayectoria profesional.
Querétaro consiguió en diez partidos los puntos de todo el torneo anterior
Gallos Blancos alcanzó 20 puntos en las primeras diez jornadas del Apertura 2026, la misma cantidad que consiguió durante los 17 partidos del Clausura 2026. El avance representó una mejora significativa en su rendimiento, aunque las derrotas posteriores ante Santos Laguna y Atlético de San Luis frenaron su crecimiento. El equipo busca recuperar el paso que lo llevó a ocupar el tercer puesto antes de descender hasta la octava posición.
Santiago Homenchenko, una baja que afecta directamente el ataque queretano
El mediocampista uruguayo acumula cinco goles y dos asistencias en el Apertura 2026, pero sufrió una fractura en la mano derecha durante la derrota frente a Santos Laguna. El futbolista requirió una intervención quirúrgica y su club no estableció una fecha oficial de regreso. Además de su producción ofensiva, Homenchenko aporta recuperación y distribución en el mediocampo, por lo que su ausencia representa un reto para Esteban González ante un rival que suele controlar la posesión.
Querétaro busca regresar a una Liguilla después de siete años
La última participación de los Gallos Blancos en los cuartos de final de la Liga MX ocurrió en el Apertura 2019, cuando terminaron la fase regular en cuarto lugar con 31 puntos, bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich. Aquella campaña terminó con una eliminación ante Necaxa. En 2026, Querétaro vuelve a pelear por uno de los primeros ocho lugares y tiene la oportunidad de regresar a una serie de cuartos de final por primera vez desde aquella temporada.
Querétaro pasó de tener la mejor defensa a recibir siete goles en dos partidos
Después de diez jornadas disputadas, los Gallos Blancos presumían la defensa menos goleada del Apertura 2026, con solamente ocho tantos recibidos. Sin embargo, Santos Laguna los goleó 5-0 y Atlético de San Luis los superó 2-1, para elevar la cifra de anotaciones en contra a 15. Es decir, Querétaro recibió en sus dos partidos más recientes casi la misma cantidad de goles que había permitido en los primeros diez. La visita de Cruz Azul pondrá a prueba su capacidad para recuperar el orden defensivo.
Guillermo Allison, el exportero celeste que ahora defiende a Querétaro
El guardameta Guillermo Allison tiene una historia directa con Cruz Azul, institución a la que perteneció durante más de una década, hasta 2020. El portero conquistó títulos de Copa MX, Supercopa MX, Concacaf y Leagues Cup durante su etapa cementera. Posteriormente pasó por Cancún FC y Celaya, antes de incorporarse a Querétaro en 2023. En el Apertura 2026 se ha convertido en una de las piezas habituales del equipo de Esteban González, por lo que tiene la posibilidad de enfrentar nuevamente a su antiguo club.
Una victoria separa a Querétaro de Cruz Azul
Cruz Azul llega con 23 puntos y Querétaro con 20, una diferencia de apenas tres unidades. Los cementeros se encuentran entre los cuatro primeros de la clasificación y los Gallos Blancos ocupan el octavo escalón. Una victoria del equipo local les permitiría alcanzar a los capitalinos en puntos, aunque su posición definitiva dependería de la diferencia de goles y de los demás resultados de la jornada.
Los Gallos Blancos no vencen a Cruz Azul desde 2023
El último triunfo queretano sobre La Máquina ocurrió en el Apertura 2023, cuando los Gallos Blancos se impusieron 3-1 en el Estadio Azteca. A partir de aquel resultado, Cruz Azul encadenó tres victorias y dos empates frente al conjunto emplumado. La particularidad es que esa última victoria de Querétaro ocurrió como visitante, por lo que el equipo llega a la jornada 14 con dos objetivos: volver a derrotar a los cementeros y hacerlo frente a su afición.
La Corregidora, un estadio que no intimida a Cruz Azul
Cruz Azul acumula cinco visitas consecutivas sin conocer la derrota en el Estadio Corregidora, con tres victorias y dos empates. Su último tropiezo en este inmueble ocurrió en agosto de 2020. Desde entonces, los cementeros ganaron 1-0 en el Clausura 2022, empataron 2-2 en el Clausura 2023, vencieron 3-1 y 2-0 durante 2024, e igualaron 1-1 en el Clausura 2026. Querétaro buscará terminar con una racha de más de seis años sin vencer como local a los celestes.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Cruz Azul parte como favorito para conseguir los tres puntos, de acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx para el enfrentamiento de la jornada 14. La victoria de la Máquina presenta una cuota de -104, mientras que el triunfo del Querétaro se encuentra en +250 y el empate aparece en +275. Estas cifras reflejan la ventaja que las apuestas conceden al conjunto cementero por su posición en la tabla, los resultados recientes y el historial entre ambos clubes.
El pronóstico favorece a Cruz Azul por su capacidad ofensiva y su racha de cinco partidos sin perder, aunque el equipo queretano podría complicar el encuentro con el apoyo de su afición. Los Gallos Blancos necesitan mejorar su funcionamiento defensivo después de recibir siete goles en sus últimos dos compromisos. Una victoria de la Máquina por 2-1 aparece como un escenario posible, aunque el resultado dependerá del desarrollo del partido. Los momios pueden modificarse antes del silbatazo inicial.
Antecedentes Querétaro vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul mantiene una ventaja en los enfrentamientos recientes contra Querétaro, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. El antecedente más cercano corresponde al Clausura 2026, cuando ambos clubes empataron 1-1 en el Estadio Corregidora. Durante el Apertura 2025 también repartieron unidades después de un encuentro que terminó 2-2, mientras que las tres confrontaciones anteriores finalizaron con triunfos cementeros.
La Máquina también acumula cinco visitas consecutivas sin perder en el Estadio Corregidora, con tres victorias y dos empates desde su última derrota en ese inmueble, registrada en agosto de 2020. Esta estadística representa uno de los principales antecedentes del encuentro, aunque Querétaro buscará cambiar la tendencia para mantenerse entre los ocho mejores equipos del campeonato.
21/04/2026 | Querétaro 1-1 Cruz Azul
24/09/2025 | Cruz Azul 2-2 Querétaro
23/02/2025 | Cruz Azul 1-0 Querétaro
23/08/2024 | Querétaro 0-2 Cruz Azul
02/02/2024 | Querétaro 1-3 Cruz Azul
¿A qué hora juega Querétaro vs Cruz Azul y dónde ver hoy 25 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?
El partido entre Querétaro y Cruz Azul está programado para este domingo 25 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo mediante FOX One, plataforma que cuenta con los derechos para presentar el encuentro en territorio mexicano. En Estados Unidos, el compromiso estará disponible mediante ViX.
Además de la transmisión, el partido podrá seguirse mediante la cobertura en vivo de Claro Sports, con las principales acciones, goles, marcador y resultado del enfrentamiento. El compromiso representa una oportunidad para que los Gallos Blancos recorten la distancia de tres puntos respecto a Cruz Azul, mientras que los capitalinos buscarán conseguir su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2026.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Querétaro vs Cruz Azul, jornada 14 de la Liga MX 2026!
Querétaro y Cruz Azul se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Corregidora, en uno de los encuentros de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Gallos Blancos llegan con la necesidad de recuperar terreno después de dos derrotas consecutivas, resultados que los dejaron en el octavo puesto de la clasificación con 20 puntos. El conjunto queretano cayó 5-0 ante Santos Laguna y posteriormente perdió 2-1 frente al Atlético de San Luis, por lo que buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en posiciones de Liguilla.
Por su parte, Cruz Azul ocupa el tercer lugar de la tabla general con 23 unidades y atraviesa un panorama diferente al de su rival. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, acumula cinco encuentros sin derrota y viene de conseguir dos victorias consecutivas: 5-0 ante FC Juárez y 2-1 frente a Pachuca. El equipo cementero intentará prolongar su racha para consolidarse entre los primeros puestos del campeonato y acercarse a los líderes de la competencia.