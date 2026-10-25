Querétaro vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Cruz Azul parte como favorito para conseguir los tres puntos, de acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx para el enfrentamiento de la jornada 14. La victoria de la Máquina presenta una cuota de -104, mientras que el triunfo del Querétaro se encuentra en +250 y el empate aparece en +275. Estas cifras reflejan la ventaja que las apuestas conceden al conjunto cementero por su posición en la tabla, los resultados recientes y el historial entre ambos clubes.

El pronóstico favorece a Cruz Azul por su capacidad ofensiva y su racha de cinco partidos sin perder, aunque el equipo queretano podría complicar el encuentro con el apoyo de su afición. Los Gallos Blancos necesitan mejorar su funcionamiento defensivo después de recibir siete goles en sus últimos dos compromisos. Una victoria de la Máquina por 2-1 aparece como un escenario posible, aunque el resultado dependerá del desarrollo del partido. Los momios pueden modificarse antes del silbatazo inicial.