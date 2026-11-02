¡México corona a Kimi Antonelli! Las mejores imágenes de los festejos del histórico campeón de Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes Benz se coronó en el Gran Premio de México con apenas 20 años de edad, siendo el más joven en lograrlo en la historia

Kimi Antonelli hizo historia en la F1 | Reuters

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue escenario de un momento histórico para la Fórmula 1, después de que Andrea Kimi Antonelli conquistó su primer Campeonato Mundial de Pilotos a los 20 años. El italiano de Mercedes terminó en la tercera posición del Gran Premio de México 2026, resultado suficiente para asegurar matemáticamente el título de la máxima categoría del automovilismo y desatar los festejos por una coronación que marca el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria.

Antonelli se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días, al superar el récord que Sebastian Vettel mantenía desde 2010, cuando conquistó su primera corona con Red Bull a los 23 años y 134 días. El piloto nacido en Bolonia consiguió la hazaña en apenas su segunda temporada como titular, luego de una campaña en la que acumuló nueve victorias y llegó a territorio mexicano con posibilidades de asegurar el campeonato.

La carrera tuvo como ganador a Max Verstappen, mientras Lewis Hamilton terminó segundo y Antonelli completó el podio a 4.006 segundos del vencedor, después de superar a Charles Leclerc durante la vuelta 48. El resultado permitió al piloto de Mercedes cumplir su objetivo sin necesidad de conseguir la victoria, en una competencia de 71 giros que tuvo una bandera roja y diferentes incidentes que modificaron las posiciones.

This trio ❤️ The perfect podium lift on the day Kimi Antonelli is crowned Drivers’ Champion! 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/NBs6WYdbYH — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

“Muchas gracias, lo logramos. No estaría aquí sin Mercedes, sin mi familia. Estoy muy agradecido por este momento, y es uno que vivirá para siempre, y simplemente no tengo palabras. Estoy intentando procesar lo que acaba de pasar”.

Los festejos del nuevo campeón mundial se convirtieron en uno de los momentos más representativos del Gran Premio de México, donde la celebración del tercer puesto quedó en segundo plano ante la conquista del campeonato. La emoción de Antonelli y la satisfacción de Mercedes marcaron una jornada en la que la escudería alemana confirmó el resultado de su apuesta por el piloto italiano, quien llegó al equipo en 2025 para ocupar el asiento que dejó Lewis Hamilton.

Las imágenes de la celebración de Andrea Kimi Antonelli en México quedarán como testimonio de una coronación que cambió los registros históricos de la Fórmula 1. Con cuatro Grandes Premios todavía por disputarse en la temporada 2026, el italiano aseguró anticipadamente su primer título y dejó atrás una marca que permaneció vigente durante casi 16 años. El Autódromo Hermanos Rodríguez quedó ligado al inicio de una nueva era para Mercedes y a la consagración del campeón más joven que ha tenido la categoría.

“Este fin de semana sí me sentí un poco más tenso, pero estoy muy feliz y contento de que lo hayamos conseguido, y ahora podemos disfrutar del resto de la temporada”, comentó al término de la carrera, con un nudo en la garganta por la emoción de ser campeón del mundo.