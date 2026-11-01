F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de México 2026

El piloto italiano de Mercedes Benz aseguró el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, siendo el más joven en lograrlo en la historia de la máxima categoría del automovilismo

El GP de México finalizó y así quedó el Campeonato de Pilotos | Reuters

Finalizó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con la victoria de Max Verstappen de Red Bull en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, donde se definió el título de Andrea Kimi Antonelli de Mercedes Benz con tan solo 20 años de edad, con lo que marcó un hito dentro de esta categoría del automovilismo.

Pese a que se definió al campeón de la temporada 2026, aun hay algunos pilotos que siguen peleando por posicionarse en la parte alta de la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Con el triunfo de Verstappen, Lewis Hamilton de Ferrari se quedó con el segundo lugar y Antonelli con el tercer puesto, con lo que sumaron unidades en sus respectivos objetivos.

Ahora el resto de los pilotos tendrán que apuntar a los cuatro Grandes Premios que restan de la campaña para tratar de sumar para seguir peleando en el Campeonato Mundial de Constructores, el cual también parece inclinarse hacia el lado de la escudería de Brackley.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026?

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez terminó la carrera del Gran Premio de México en la decimoséptima posición, siendo el único representante de la escudería estadounidense en terminar la carrera, ya que Valtteri Bottas sufrió un accidente que lo obligó abandonar la pista del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez se mantiene sin poder sumar puntos en esta temporada, por lo que ya tiene en mente las siguientes cuatro carreras que tiene por delante en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Aunado al hecho de tener que pensar en la próxima campaña, donde se espera que puedan ser más competitivos e ir ganando protagonismo poco a poco.

Gran Premio de México 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Kimi Antonelli se coronó con 380 puntos en la clasificación final del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, por delante de Lewis Hamilton de Ferrari y de su coequipero, George Russell. Con lo que se convirtió en el piloto más joven en la historia de la máxima categoría del automovilismo en quedarse con el trofeo de campeón. Con 20 años será la primera vez que levante el cetro y qué mejor escenario para hacerlo que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Por su parte, Checo Pérez se encuentra en las últimas posiciones de la clasificación general, ya que junto a Cadillac no han podido sumar un solo punto en lo que va de la temporada. Por lo que ya piensan en lo que podrían mejorar en sus monoplazas para el próximo año y así sumar sus primeras unidades.

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 380 2 Max Verstappen Red Bull 261 3 Lewis Hamilton Ferrari 259 4 George Russell Mercedes 250 5 Charles Leclerc Ferrari 245 6 Lando Norris McLaren 221 7 Oscar Piastri McLaren 150 8 Isack Hadjar Red Bull 105 9 Liam Lawson Racing Bulls 79 10 Pierre Gasly Alpine 43 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12 Franco Colapinto Alpine 31 13 Oliver Bearman Haas 23 14 Nico Hulkenberg Audi 13 15 Gabriel Bortoleto Audi 10 16 Esteban Ocon Haas 7 17 Fernando Alonso Aston Martin 7 18 Carlos Sainz Williams 7 19 Alexander Albon Williams 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Ryo Hirakawa Haas 0 24 Sergio Pérez Cadillac 0

La gran temporada de Mercedes con Antonelli y George Russell, han hecho que la escudería alemana se encuentre en la cima de la clasificación en el Campeonato Mundial de Constructores. Por lo que todo parece ser cuestión de tiempo para que también se coronen dentro del rubro de equipos.