Checo Pérez revela la falla de Cadillac que frenó su remontada en el GP de México 2026

Sergio Pérez celebró su regreso ante la afición mexicana, pero una falla en pits frustró su remontada con Cadillac

Pérez volvió a correr en casa y explicó los problemas de Cadillac | Reuters

Checo Pérez volvió a sentir el respaldo de la afición mexicana en el Gran Premio de México 2026, pero su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez terminó con un decimoséptimo lugar a bordo de Cadillac. El piloto tapatío disputó su carrera número 300 en la Fórmula 1, en una jornada en la que dos arrancadas le permitieron recuperar posiciones antes de que una falla en pits y una penalización de cinco segundos frenaran su avance.

“Fue increíble volver a vivir el Gran Premio de México. Fue un momento muy especial. Lo extrañé mucho el año pasado. Volverlo a vivir aquí, enfrente de toda mi gente, fue muy especial”, declaró el mexicano. Su retorno ocurrió después de ausentarse de la edición de 2025, una pausa que dio un significado mayor a su encuentro con el público en las tribunas.

¿Qué le pasó a Checo Pérez en los pits durante el Gran Premio de México 2026?

El mexicano partió desde el lugar 20 y alcanzó la posición 14 en las primeras vueltas, gracias a las maniobras de la salida. Cadillac encontró en ese arranque una oportunidad de recuperar terreno frente a sus rivales directos, pese a la diferencia de ritmo del monoplaza. Pérez mantuvo su posición en la pista hasta la primera visita a los boxes.

“Tuvimos una muy buena carrera y una muy buena primera arrancada. Después tuvimos una muy mala parada: se descompuso la pistola derecha y perdimos cuatro o cinco segundos. Perdimos prácticamente las posiciones que habíamos recuperado en la arrancada”, explicó Checo. El problema con el equipo de cambio de neumáticos anuló buena parte de su avance y lo devolvió a los últimos puestos.

Tras el accidente de su compañero Valtteri Bottas, la bandera roja abrió una nueva oportunidad para Pérez en el relanzamiento. El mexicano aprovechó otra vez la salida para ganar lugares y regresar a la pelea dentro del grupo, pero la intervención posterior del auto de seguridad alteró la secuencia de la carrera.

El piloto relató esa cadena de incidentes: “En la segunda arrancada lo volvimos a conseguir. Luego entró el safety car y tuvimos que parar, cumplimos la penalización y a partir de ahí era muy difícil pasar”. La sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en el carril de pits añadió tiempo a una prueba ya marcada por el retraso del cambio de neumáticos.

¿Cómo terminó Checo Pérez el Gran Premio de México 2026?

“Recuperé cuatro o cinco lugares en cada arrancada, entonces fueron divertidas”, respondió al hablar de los momentos que más disfrutó. Pérez destacó la adrenalina de las largadas por encima del puesto final, después de repetir sus maniobras de recuperación incluso cuando la detención lo había dejado atrás.

Checo cruzó la meta en la posición 17, sin puntos para Cadillac, mientras Max Verstappen ganó la carrera y Kimi Antonelli aseguró el campeonato mundial con el tercer puesto. El resultado dejó a Pérez lejos de la zona de puntos, pero sus declaraciones mostraron dos caras de su regreso: el reencuentro con la afición y los incidentes que frenaron su remontada.