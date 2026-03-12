Kyler Murray inicia nueva etapa con los Vikings tras su paso por Arizona

El jugador viajó a Minnesota a mitad de semana para reunirse con el cuerpo técnico y la directiva del equipo

Kyler Murray, obligado a dar un paso hacia adelante | Imagn Images

Los Minnesota Vikings anunciaron este jueves la incorporación del mariscal de campo Kyler Murray, quien se integra al equipo tras su paso por los Arizona Cardinals. El quarterback, seleccionado con la primera elección global del Draft de la NFL en 2019, inicia ahora una nueva etapa en su carrera dentro de la Conferencia Nacional.

El jugador viajó a Minnesota a mitad de semana para reunirse con el cuerpo técnico y la directiva del equipo. Tras las conversaciones con los entrenadores y el personal del área deportiva, ambas partes concretaron el acuerdo que lo vincula con la franquicia para la próxima temporada.

Durante su paso por Arizona, Murray disputó 87 partidos de temporada regular como titular. En ese periodo registró una marca de 38 victorias, 48 derrotas y un empate, además de dirigir 13 series ofensivas que terminaron en triunfo para su equipo.

En la campaña 2025 su participación fue limitada, ya que solo apareció en cinco encuentros. En esos juegos completó 110 de 161 pases para 962 yardas, con seis touchdowns y tres intercepciones, dejando un índice de pasador de 88.6.

A lo largo de su trayectoria con los Cardinals acumuló 20,460 yardas por pase, producto de 1,974 envíos completos en 2,941 intentos. En ese mismo lapso lanzó 121 touchdowns y 60 intercepciones, cifras que lo colocan entre los quarterbacks más productivos en la historia reciente de la franquicia.

Murray también ha destacado por su capacidad para generar yardas con el balón en sus manos. Su combinación de juego aéreo y movilidad lo ha colocado dentro de un grupo reducido de quarterbacks que superaron las 20,000 yardas por pase y las 3,000 por carrera en menos de 85 partidos dentro de la NFL.

La llegada del jugador de 28 años ocurre en un momento en el que los Vikings buscan reforzar la profundidad en la posición de mariscal de campo. El equipo cuenta con el joven JJ McCarthy, quien tuvo marca de 6-4 en sus primeras diez aperturas, aunque en 2025 se perdió tiempo por distintas lesiones.

Con Murray en el roster, Minnesota suma experiencia a un grupo que también incluye al quarterback Max Brosmer. La organización había señalado desde el inicio del año que su objetivo era contar con una competencia abierta en esa posición durante la preparación rumbo a la temporada 2026.

