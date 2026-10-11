¡Después de 214 días! Luis Ángel Malagón vuelve a ser titular con América ante Rayados tras superar su lesión

‘El señor de la noche’ vuelve a al once inicial azulcrema tras varios meses de ausencia por una rotura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial 2026

El guardameta se perdió el Mundial y ya está de regreso | Imago7

Luis Ángel Malagón está de regreso en la portería del América. Después de 214 días sin disputar un partido oficial con el primer equipo, el guardameta mexicano vuelve a la titularidad este sábado 10 de octubre frente a Rayados de Monterrey, en un encuentro correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El regreso del arquero ocurre siete meses después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y que terminó con sus posibilidades de disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. Ahora, el futbolista recupera su lugar en el once inicial de Guillermo Almada, después de un proceso de rehabilitación y preparación física.

La fecha tiene un significado especial para Malagón y el americanismo, pues las Águilas celebran su 110 aniversario con un partido ante Monterrey en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte. El portero vuelve a defender el arco azulcrema en una noche que también representa una oportunidad para recuperar su protagonismo dentro del equipo.

¿Qué le pasó a Luis Ángel Malagón y cuánto tiempo estuvo fuera del América?

El último partido oficial de Malagón con América había sido el 10 de marzo de 2026, cuando el conjunto mexicano visitó al Philadelphia Union en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Aquella noche, el guardameta sufrió una lesión sin contacto con un rival, después de intentar despejar un balón que recibió de Israel Reyes.

La jugada ocurrió al minuto 37 del primer tiempo. Malagón cayó sobre el césped y necesitó asistencia médica antes de abandonar el campo en camilla, mientras Rodolfo Cota ingresó para ocupar su lugar. Lo que inicialmente generó preocupación por su disponibilidad terminó convertido en una baja de varios meses para el América y la selección nacional.

El diagnóstico confirmó la rotura del tendón de Aquiles, una lesión que requirió una intervención quirúrgica. Además de perderse el resto del Clausura 2026, el portero quedó descartado para la Copa del Mundo que México organizó junto con Estados Unidos y Canadá, uno de los acontecimientos más importantes de su carrera profesional.

Para el arquero, la ausencia significó interrumpir un periodo en el que había conseguido consolidarse como una de las principales opciones de la selección mexicana. Malagón pasó de competir por un lugar en el Mundial a concentrarse en su rehabilitación, con el objetivo de volver a jugar y recuperar las condiciones necesarias para defender la portería americanista.

Malagón recupera la titularidad ante Rayados en pleno aniversario 110 del América

El camino de regreso comenzó con su participación en partidos de las categorías inferiores del América, donde sumó minutos para recuperar ritmo de competencia. Posteriormente, el 1 de octubre, Malagón volvió a jugar con el primer equipo durante un encuentro amistoso contra Cruz Azul en San Diego, California. Aquella aparición representó un paso importante antes de su retorno a la Liga MX.

Durante su ausencia, Rodolfo Cota asumió la responsabilidad de defender la portería americanista y tuvo continuidad en el Apertura 2026. Sin embargo, Guillermo Almada decidió darle nuevamente la oportunidad a Malagón para enfrentar a Monterrey, una determinación que devuelve al guardameta al once inicial en un momento importante del campeonato.

El regreso también supone un nuevo comienzo para el arquero después del golpe que representó perderse el Mundial 2026. Su recuperación se concretó dentro del plazo de seis a ocho meses que América había anunciado tras la cirugía realizada el 12 de marzo en Guadalajara. Ahora tendrá la oportunidad de recuperar continuidad y competir por mantener la titularidad durante la recta final del Apertura 2026.

Con el Estadio Azteca como escenario y los festejos por los 110 años del club como contexto, Luis Ángel Malagón vuelve a disputar un partido oficial 214 días después de aquella lesión en Philadelphia. El encuentro contra Rayados marca el cierre de una ausencia de siete meses y abre una nueva etapa para el portero mexicano, quien buscará recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse como titular de las Águilas y a competir por un lugar en la selección nacional.