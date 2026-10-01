Malagón aspira a volver con la selección de Rafa Márquez: “Si me llama, me tiro de cabeza”

El guardameta del América se recupera de su lesión, pero advierte que buscará recuperar su lugar en el Tricolor

Luis Ángel Malagón tiene nuevamente a la Selección Mexicana entre sus objetivos. Después de superar la lesión que lo dejó fuera del Mundial de 2026, el portero del América trabaja para recuperar ritmo, competir por la titularidad con Las Águilas y volver al radar del nuevo cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez. Su mensaje fue directo: “Él sabe perfectamente, me conoce y sabe que soy un tipo chambeador y que si en algún momento me llama, hombre, voy de cabeza”.

El guardameta confirmó que ya tuvo oportunidad de conversar con Márquez, aunque evitó profundizar en el contenido de aquella charla por respeto a la relación entre jugador y entrenador. Malagón considera que el técnico conoce su forma de trabajar y sabe que, en caso de recibir una nueva convocatoria, estará dispuesto a competir por un puesto. Antes de pensar en el Tri, reconoce que deberá responder cuando vuelva a tener minutos con América.

Malagón quiere regresar al Tri, ahora, con Márquez. | Imago7.

Se acerca su regreso con América

El camino hacia una posible convocatoria comienza en Coapa. Malagón aseguró que físicamente ya se encuentra recuperado, aunque todavía identifica el ritmo de juego como el aspecto que necesita recuperar después de permanecer alejado de la actividad. Su objetivo es incorporarse por completo a la dinámica del primer equipo y volver a competir por la portería azulcrema.

La lesión representó uno de los momentos de mayor incertidumbre de su carrera. El propio arquero reconoció que en algún momento tuvo miedo incluso de no volver a caminar, por lo que regresar al entorno del América representa un paso importante. “Mis aspiraciones van a volver a ser jugar y ganar un título con este equipo”, explicó durante la entrevista con Claro Sports.

Su familia también tuvo un papel en el proceso. Malagón señaló que el nacimiento de su hija le permitió afrontar los meses posteriores a la lesión, mientras compañeros como Alejandro Zendejas y Henry Martín se mantuvieron cerca durante ese periodo. Ahora el portero concentra su atención en recuperar continuidad y dejar atrás el golpe que representó perderse la Copa del Mundo.

“Siempre dicen que todo pasa por algo. Hoy estamos bien, estamos mejor. A lo mejor me toca ganar más títulos con América y tal vez me va a tocar disfrutarlo de esa manera. Lo único que queda es seguir chambeando y siempre dándole para adelante”.

Malagón defiende a la nueva camada de porteros mexicanos

El regreso a la Selección Mexicana tampoco será sencillo. Malagón destacó la cantidad de opciones que existen actualmente en la portería y recordó las críticas que recibió su generación tiempo atrás. El americanista rechazó que México atraviese una falta de talento bajo los tres postes y celebró la aparición de nuevos nombres dentro del proceso de Rafael Márquez.

Entre los guardametas que mencionó aparecen Óscar García, Carlos Moreno, Sebastián Jurado y Carlos Acevedo. Malagón considera que una mayor competencia puede beneficiar a todos los involucrados, porque obliga a cada portero a mantener el nivel en sus clubes. “Mientras esto siga así, más difícil va a ser, pero es mejor porque te ayuda a dar lo mejor de ti mismo”, señaló.

El arquero incluso dejó abierta otra posibilidad con la Selección Mexicana: participar como refuerzo mayor en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Malagón recordó su experiencia en Tokyo 2020 junto a Guillermo Ochoa y Sebastián Jurado y reconoció que le gustaría volver a vivir unos Juegos, aunque entiende que los futbolistas que participen en el proceso olímpico tendrán prioridad para buscar un sitio.

“Ahí me tocó estar. Realmente no jugué, ¿verdad?, pero créeme que es de las mejores sensaciones que me ha tocado en mi vida pasar porque te encuentras con los mejores atletas del mundo. Si es un sueño guajiro, entonces hay que hacer las cosas bien, hay que chambear y ojalá Dios me permita poder estar ahí”.

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De Guillermo Almada a la versión de la ‘compra’ de Azcárraga a Chivas

Malagón también habló sobre el trabajo de Guillermo Almada en América y destacó algunas de las características que ya identifica en el equipo.

“Es un gran técnico el profe Guillermo. Si tú te das cuenta, es un tipo que le gusta mucho la intensidad, presión alta, y creo que el equipo se ha ido adaptando”. A su vez, el guardameta considera que el futbolista debe responder a las exigencias del entrenador sin importar el estilo: “Cada entrenador tiene su estilo de juego, pero uno como profesional siempre hay que brindarse y adaptarse a lo que le toca”.

La entrevista también llegó a una antigua declaración atribuida a Jorge Vergara sobre un supuesto interés de Emilio Azcárraga por comprar a Chivas. Malagón consideró difícil imaginar un escenario de ese tipo debido a la identidad de ambos clubes.

“Yo creo que eso es algo anormal por el hecho de que cada quien tiene sus ideologías. Obviamente siempre respetando cada equipo. Yo creo que cada uno tiene su forma de ser, su estilo”, expresó.

Finalmente, reafirmó su identificación con las Águilas: “Yo siempre voy a respetar a los contrarios, pero para mí no hay mejor equipo que este”. Y cerró con el compromiso de responder dentro del campo: “Mientras uno esté aquí hay que brindarse a este equipo, que gracias al señor Emilio nos da todo, y creo que lo mejor que uno puede hacer es pagándole, dándole los títulos que él se merece”.