Carlos Álvarez marca su primer tanto con América en lluvia de goles ante León para conservar el liderato general

Erick Sánchez brilló con un golazo y una actuación determinante, mientras las Águilas castigaron cada intento de reacción esmeralda

El español hizo su primer tanto como azulcrema | Imago7

América conservó el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX después de imponerse 5-3 a León en un partido de ocho goles correspondiente a la jornada 12, disputado en el Nou Camp. Carlos Álvarez marcó su primer gol con la camiseta azulcrema, mientras que Erick ‘Chiquito’ Sánchez protagonizó una de las actuaciones más destacadas del encuentro, en el que las Águilas respondieron con contundencia a los intentos de reacción del conjunto esmeralda.

Carlos Álvarez marca su primer gol con América y Henry Martín abre el camino

El encuentro comenzó con una aproximación de León, que aprovechó una equivocación de Franco Rossano para ingresar al área, aunque el disparo terminó desviado. América respondió con asociaciones entre Carlos Álvarez y Santiago Bueno, antes de que Brian Rodríguez comenzara a generar peligro por los costados. El uruguayo probó suerte con un remate al primer poste y posteriormente encabezó varios contragolpes.

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Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Guillermo Almada comenzó a controlar la posesión y encontró espacios en la defensa esmeralda. Al minuto 18, Brian Rodríguez cayó dentro del área tras un contacto que inicialmente no fue sancionado. Sin embargo, el árbitro acudió al monitor del VAR y terminó señalando la pena máxima.

Henry Martín asumió la responsabilidad desde los once pasos y abrió el marcador al minuto 23. El delantero yucateco ejecutó su disparo por el centro de la portería para superar a Óscar García y adelantar a las Águilas, que mantuvieron la iniciativa ofensiva tras conseguir el primer tanto.

La presión azulcrema volvió a reflejarse en el marcador al minuto 34. Después de una combinación ofensiva y una serie de rebotes dentro del área, Carlos Álvarez aprovechó el balón suelto y definió con un disparo que terminó junto al poste. El español consiguió así su primera anotación con América en la Liga MX, ampliando la diferencia a 2-0.

León intentó reaccionar durante los minutos posteriores, pero encontró dificultades para superar a la defensa visitante. América administró su ventaja durante el cierre de la primera mitad, aunque el partido aumentó de intensidad después de un choque entre Luis Ángel Malagón y Díber Cambindo. Las reclamaciones y los enfrentamientos entre futbolistas provocaron varias amonestaciones antes del descanso.

Erick Sánchez firma un golazo y América responde a la reacción de León

El conjunto esmeralda regresó del vestidor con otra disposición ofensiva. Javier Gandolfi modificó su ataque con el ingreso de Alvarado y León comenzó a generar aproximaciones por las bandas. La reacción encontró recompensa alrededor del minuto 55, cuando el ‘Plátano’ Alvarado apareció dentro del área y conectó un remate de cabeza para reducir la desventaja a 2-1.

La anotación cambió momentáneamente el desarrollo del encuentro, pero América recuperó el control rápidamente. Después de una intervención de Óscar García ante Henry Martín, Erick ‘Chiquito’ Sánchez apareció al minuto 57 para marcar uno de los goles de la noche. Carlos Álvarez participó con la asistencia y el mediocampista mexicano sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho, estableciendo el 3-1.

Sánchez completó una actuación determinante en la construcción ofensiva del América, tanto por su capacidad para recuperar balones como por su participación en las transiciones. Las Águilas estuvieron cerca del cuarto tanto con una triangulación al contragolpe, mientras que al minuto 69 Óscar García realizó una intervención para impedir que Brian Rodríguez anotara mediante un tiro libre.

Almada comenzó a modificar su equipo con los ingresos de Edwin Cerrillo, Cristian Borja e Isaías Violante. Sin embargo, León encontró una nueva oportunidad para acercarse al minuto 81, cuando Iván Moreno aprovechó un rechace dentro del área y conectó un potente disparo que superó a Malagón. El 3-2 devolvió la incertidumbre al encuentro cuando se aproximaba el cierre.

La respuesta americanista fue inmediata. Al minuto 82, Óscar Perea ingresó por Carlos Álvarez y prácticamente en su primera intervención encontró el camino al gol. El colombiano recibió un pase filtrado por el costado derecho, ingresó al área y definió para conseguir el 4-2 al minuto 84, frustrando nuevamente el intento de remontada del conjunto local.

Todavía hubo espacio para otra anotación visitante. Después de un fuerte choque de cabezas entre Alan Cervantes y Jhohan Romaña al minuto 86, Brian Rodríguez apareció al 89 para firmar el quinto gol azulcrema. El ‘Rayito’ ejecutó su característica jugada individual y terminó con un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta esmeralda.

León no dejó de atacar y encontró una última anotación al minuto 90+6. Ismael Díaz remató de cabeza un centro de Fernando Beltrán, después de un tiro de esquina, para establecer el definitivo 3-5. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente ante un América que aprovechó sus oportunidades y sumó tres puntos para mantenerse en lo más alto de la clasificación del Apertura 2026, impulsado por el estreno goleador de Carlos Álvarez y el protagonismo de Erick Sánchez.