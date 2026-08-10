Jornada 3 Leagues Cup 2026: horarios, pronósticos y dónde ver Liga MX vs MLS

Esta semana se definirán a los cuatro clasificados de cada liga y los respectivos duelos de los cuartos de final del torneo binacional

Partidos jornada 3 Leagues Cup 2026. | Claro Sports

La jornada 2 de la Leagues Cup 2026 es historia. El torneo binacional, desarrollado entre los equipos de la Liga MX y la MLS sigue su curso; y algunas escuadras de ambas ligas poco a poco ya conocen su futuro, ya sea continuando con vida en el certamen o despidiéndose de cualquier aspiración.

El certamen entrará en una jornada de descanso este lunes 10 de agosto, y para el martes 11 el torneo reanudará actividades, con varios equipos mexicanos y estadounidenses peleando por hacerse de un puesto en los cuartos de final.

Al momento, son América, FC Juárez, Cruz Azul y León los que han mostrado un paso perfecto en el torneo, y tienen en sus manos el poder llegar a la Fase Dos del certamen. Por su parte, el panorama se muestra más amplio dentro del país vecino, ya que son seis escuadras las que han obtenido dos triunfos, y que tendrán que pelear hasta el último minuto en la última fecha para saber si podrán seguir en la pelea, ya que gran parte del resto del pelotón aun tiene opciones.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026? Canales de TV y online

Los reflectores del primer día estarán sobre el encuentro entre el Real Salt Lake ante el FC Juárez. Los fronterizos tienen en sus manos el poder acceder a la siguiente fase al sumar seis puntos, sin embargo se enfrenta al Salt Lake, que con cuatro unidades totales necesita sí o sí el triunfo, y una combinación de resultados para poder hacerse de un pase. Así se desarrollará la jornada 3 de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026:

Martes 11 de agosto

Columbus Crew vs. Pumas | 17:30 horas | Apple TV

Charlotte FC vs. Pachuca | 17:30 horas | Apple TV

FC Cincinnati vs. Atlas | 18:00 horas | Apple TV

Minnesota United vs. Atlante | 18:30 horas | Apple TV

Real Salt Lake vs. FC Juárez | 19:30 horas | Apple TV

Tigres vs. Vancouver Whitecaps | 20:00 horas | Imagen Televisión y Apple TV

Miércoles 12 de agosto

Orlando City vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV

Inter Miami vs. León | 17:30 horas | Apple TV

Monterrey vs. Nashville SC | 18:00 horas | Imagen Televisión y Apple TV

Toluca vs. FC Dallas | 20:00 horas | Imagen Televisión y Apple TV

San Diego FC vs. Puebla | 20:15 horas | Apple TV

LAFC vs. Querétaro | 20:30 horas | Apple TV

Seattle Sounders vs. Chivas | 20:30 horas | Apple TV

Jueves 13 de agosto

Philadelphia Union vs. Santos Laguna | 17:00 horas | Apple TV

New York City FC vs. Necaxa | 17:30 horas | Apple TV

América vs. Austin FC | 18:30 horas | Apple TV

Cruz Azul vs. Chicago Fire | 19:00 horas | Apple TV

Portland Timbers vs. Tijuana | 20:30 horas | Imagen Televisión y Apple TV

Grupos de la Leagues Cup 2026: así va la tabla de posiciones

Al momento solo cuatro equipos de la Liga MX han manifestado perfección en lo que va de la Leagues Cup, situación que los tiene en el sitio de honor de la clasificación. Por su parte, Austin, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Columbus y Dallas, a pesar de también sumar dos victorias, no tienen seguro su boleto a la siguiente ronda.

Liga MX

América | 6 puntos | +4 Juárez | 6 puntos | +3 Cruz Azul | 6 puntos | +2 León | 6 puntos | +2 Tigres | 4 puntos | 0 Toluca | 3 puntos | +2 Monterrey | 3 puntos | 0 Atlante | 3 puntos | -3 Chivas | 1 punto | -1 Atlético de San Luis | 0 puntos | -2 Querétaro | 0 puntos | -2 Tijuana | 0 puntos | -2 Santos | 0 puntos | -2 Necaxa | 0 puntos | -2 Puebla | 0 puntos | -3 Pachuca | 0 puntos | -3 Atlas | 0 puntos | -4 Pumas | 0 puntos | -5

MLS

Austin FC | 6 puntos | +5 Charlotte FC | 6 puntos | +5 Chicago Fire | 6 puntos | +4 FC Cincinnati | 6 puntos | +4 Columbus Crew | 6 puntos | +3 FC Dallas | 6 puntos | +3 LAFC | 5 puntos | +1 Real Salt Lake | 4 puntos | +4 Nashville SC | 3 puntos | +2 Portland Timbers | 3 puntos | +1 Inter Miami | 3 puntos | +1 Philadelphia Union | 3 puntos | +1 New York City FC | 3 puntos | +1 Seattle Sounders | 3 puntos | 0 Orlando City | 3 puntos | 0 San Diego FC | 3 puntos | -1 Minnesota United | 1 punto | -1 Vancouver Whitecaps | 0 puntos | -3

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 3 de la Leagues Cup

Los momios en las casas de apuestas vuelve a mostrar una tendencia favorable para los equipos de los Estados Unidos. Además, los boletos para acceder a la siguiente ronda no solo dependerán de los puntos sumados, sino que también varios equipos necesitarán de una diferencia positiva de goles a favor, por lo que también se esperan duelos abiertos y llenos de anotaciones.

Martes 11 de agosto

Columbus Crew vs Pumas: Victoria de Columbus, partido con más de 2.5 goles y ambos equipos anotan.

Charlotte FC vs Pachuca: favorito Charlotte FC; además, tiene tendencia a marcar primero.

FC Cincinnati vs Atlas: favorito Cincinnati, más de 2.5 goles y ambos equipos anotan.

Minnesota United vs Atlante: Atlante gana o empata; tendencia a menos de 2.5 goles.

Real Salt Lake vs FC Juárez: favorito Real Salt Lake; ambos equipos pueden marcar.

Tigres vs Vancouver Whitecaps: Tigres gana o empata; también hay tendencia a que ambos anoten.

Miércoles 12 de agosto

Orlando City vs Atlético de San Luis: Orlando City gana o empata; tendencia a más de 2.5 goles.

Inter Miami vs León: Inter Miami gana o empata; más de 2.5 goles.

Monterrey vs Nashville SC: victoria o empate de Monterrey, más de 2.5 goles y ambos equipos anotan.

Toluca vs FC Dallas: menos de 2.5 goles; FC Dallas gana o empata.

San Diego FC vs Puebla: Puebla gana o empata; tendencia a más de 2.5 goles.

LAFC vs Querétaro: LAFC gana o empata y tiene tendencia a marcar primero.

Seattle Sounders vs Chivas: menos de 2.5 goles; además, la tendencia apunta a victoria de Chivas.

Jueves 13 de agosto

Philadelphia Union vs Santos Laguna: favorito Philadelphia Union, menos de 2.5 goles en el partido.

New York City FC vs Necaxa: favorito New York City FC. También existe tendencia a que ambos equipos marquen

América vs Austin FC: favorito América. Aparece una tendencia de más de 2.5 goles.

Cruz Azul vs Chicago Fire: favorito Cruz Azul. Tendencia a que ambos equipos anoten.

Portland Timbers vs Tijuana: Tendencia a la victoria de Portland o el empate. Con 2.5 de goles en posibilidad.

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