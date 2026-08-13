América vs Austin, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3 , hoy 13 de agosto
Resultado y goles del partido entre Las Águilas y Austin, donde el equipo de la Liga MX buscará asegurar su lugar en la siguiente ronda
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el América vs Austin, según la IA?
En la previa del América vs Austin FC también aparecen los pronósticos generados por inteligencia artificial. Las simulaciones colocan a las Águilas como favoritas para quedarse con la victoria, aunque Austin FC llega con dos triunfos en el torneo y buscará aprovechar la localía para dar la sorpresa. América necesita al menos un empate para asegurar su clasificación, mientras que Austin está obligado a buscar un resultado positivo para mantener sus posibilidades de avanzar.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el América vs Austin y a qué hora juegan?
El América se enfrentará a Austin en el Q2 Stadium en punto de las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 19:30 horas del Este y 17:30 horas del Pacífico.
América vs Austin, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto! La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 llega a su última jornada y el Q2 Stadium será escenario de un duelo entre América y Austin FC, dos equipos que llegan con posibilidades de avanzar a los cuartos de final, pero con necesidades diferentes para conseguirlo.
Las Águilas llegan con seis puntos después de golear 3-1 a Portland Timbers y acumular cinco partidos consecutivos sin derrota, con cuatro victorias y un empate. El conjunto dirigido por Guillermo Almada sabe que un empate sería suficiente para asegurar su lugar en la siguiente ronda, por lo que buscará mantener el paso y cerrar la fase de grupos con otro resultado positivo.
Del otro lado, Austin FC también llega con seis puntos después de imponerse 3-0 a Puebla. El equipo dirigido por Davy Arnaud ocupa el cuarto puesto de su grupo y necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación, por lo que una derrota podría complicar sus aspiraciones de avanzar.
Todo está listo en el Q2 Stadium para un partido donde América busca confirmar su clasificación y Austin FC necesita responder para mantener vivo su camino en la Leagues Cup. Sigue todas las acciones, goles e incidencias de este encuentro en Claro Sports.