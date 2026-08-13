América vs Austin, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3 , hoy 13 de agosto

América vs Austin, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto! La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 llega a su última jornada y el Q2 Stadium será escenario de un duelo entre América y Austin FC, dos equipos que llegan con posibilidades de avanzar a los cuartos de final, pero con necesidades diferentes para conseguirlo.

Las Águilas llegan con seis puntos después de golear 3-1 a Portland Timbers y acumular cinco partidos consecutivos sin derrota, con cuatro victorias y un empate. El conjunto dirigido por Guillermo Almada sabe que un empate sería suficiente para asegurar su lugar en la siguiente ronda, por lo que buscará mantener el paso y cerrar la fase de grupos con otro resultado positivo.

Del otro lado, Austin FC también llega con seis puntos después de imponerse 3-0 a Puebla. El equipo dirigido por Davy Arnaud ocupa el cuarto puesto de su grupo y necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación, por lo que una derrota podría complicar sus aspiraciones de avanzar.

Todo está listo en el Q2 Stadium para un partido donde América busca confirmar su clasificación y Austin FC necesita responder para mantener vivo su camino en la Leagues Cup. Sigue todas las acciones, goles e incidencias de este encuentro en Claro Sports.